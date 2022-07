information fournie par So Foot • 19/07/2022 à 14:00

Comment je suis tombé amoureux de... León, Evrard, Mead (épisode 16)

Parfois, il suffit d'une action pour tomber amoureux d'une joueuse. En voilà trois qui ont fait battre la chamade à nos petits cœurs pendant ces phases de poules de l'Euro 2022 : l'Espagnole Mapi León, la Belge Nicky Evrard et l'Anglaise Beth Mead.

Mapi León

L'action qui nous a fait succomber

Non, la Bretagne n'a pas le monopole de la galette. L'Espagne se débrouille plutôt bien en la matière, la preuve avec Mapi León. La centrale de laa régalé lors de la première journée face à la Finlande (4-1). À la 41minute, son délicieux pied gauche a magnifiquement déposé le ballon au point de penalty pour trouver la tête d'Aitana Bonmati. D'humeur généreuse, la numéro 16 a sorti un autre galette du four à un quart d'heure de la fin en bottant un coup franc, cette fois destiné à Lucía García. Deux caviars qui la placent juste derrière Beth Mead, Kosovare Asllani et Fran Kirby au classement des passeuses.

L'Espagne prend l'avantage ! #WEURO2022 pic.twitter.com/r9pfvPGFmq

Pourquoi elle est si captivante

— Canal Football Club (@CanalFootClub) July 8, 2022Défenseuse remarquable (26 ballons grattés depuis le début de l'Euro, seule Lia Wälti fait mieux), Mapi León est avant tout, à 27 ans, une formidable footballeuse, capable de faire rugir un Camp Nou de 91 533 personnes en inscrivant undans le Clásico . Surtout, l'Aragonaise ne fait pas les choses comme tout le monde, et ne s'embarrasse pas de ce que peuvent penser les autres. Passionnée de dessin et de tatouage, elle a posé elle-même l'aiguille sur son bras gauche., confiait àcelle qui a refusé une école d'art pour se concentrer sur le… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com