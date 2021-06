Comment je suis tombé amoureux de... (épisode 16)

Parfois, il suffit d'une action pour tomber amoureux d'un joueur. En voilà trois qui nous ont tapé dans l'œil lors de cette troisième journée de l'Euro 2020.

Joško Gvardiol (Croatie)

L'action qui nous a fait succomber :

Pourquoi il est si excitant ?

D'où vient-il ?

On joue la 50minute quand Joško Gvardiol (19 ans) s'empare du cuir au milieu de terrain et élimine deux Écossais complètement largués. Joško continue sa folle chevauchée et trouve un relais avec Nikola Vlaši? qui lui donne un amour de ballon en retour. Il se présente alors seul face à David Marshall, mais foire complètement son contrôle avant de goûter aux tibias du portier écossais. Si la fin est tout sauf romantique, l'action dans sa globalité témoigne du formidable joueur qu'est Gvardiol et de sa fougue plus dévastatrice qu'une tempête dans les Highlands.Parce qu'avec lui, il ne faut pas se fier aux apparences. Oui, c'est un défenseur central croate d'un mètre quatre-vingt-cinq qui s'appelle Joško. Bien que ce profil nous invite à penser que c'est le genre de brute qui se contente d'envoyer valdinguer l'attaquant adverse derrière les panneaux publicitaires, ne vous y trompez pas : il vaut bien plus que ça. Gvardiol est tout sauf un empoté, à l'aise avec le ballon (86% de passes réussies contre l'Écosse), il est le prototype du défenseur moderne polyvalent. Capable d'apporter du danger dans la surface adverse, tout en assurant ses arrières. Mais cet Euro n'est qu'un avant-goût pour le grand public, puisque Gvardiol découvrira les joies de la Ligue des champions avec le RB Leipzig. Les Allemands ont déboursé dix-huit millions d'euros pour en faire le digne successeur de Dayot Upamecano.Natif de Zagreb, Joško Gvardiol, qu'on surnomme Guardiola en référence à la prononciation de son patronyme (Gouardiol), chausse ses premiers crampons dans le club au doux nom de NK Trešnjevka avant de rejoindre la grosse cylindrée : le Dinamo Zagreb. Il plante dès son deuxième match chez les pros contre l'Inter Zapreši? et devient le sixième plus jeune buteur du Dinamo, alors qu'il n'a pas encore l'âge d'avoir le permis. D'ailleurs, c'est en tramway que "Pep Gvardiol" se rend Lire la suite de l'article sur SoFoot.com