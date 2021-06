Comment je suis tombé amoureux de... (épisode 15)

Parfois, il suffit d'une action pour tomber amoureux d'un joueur. En voilà trois qui nous ont tapé dans l'œil lors de cette première journée de l'Euro 2020.

Roman Yaremchuk (Ukraine)

L'action qui nous a fait chavirer :

Pourquoi il est si excitant :

Et il vient d'où ?

Une talonnade parfaitement exécutée dans la course de Yarmolenko, qui forçait dans la foulée Stekelenburg à s'employer. C'était peu avant la pause face aux Pays-Bas ce dimanche, et Yaremchuk venait de synthétiser en un geste son excellente première période. Simple, efficace, spontané, ce type-là sait jouer épuré, sans virer pour autant dans l'économie abusive de mouvement. En somme, un attaquant de pointe, un vrai, qui sait aussi fusiller comme un professionnel, comme en attestera son pion de la tête à la 79minute de jeu.Parce que lescomme diraient les Anglais, sont déjà largement tombés sous le charme sobre de l'attaquant de La Gantoise. À 25 ans, celui qui vient de facturer 20 buts en 34 matchs de Jupiler Pro League commence à faire tourner de nombreuses têtes : Arsenal, Wolverhampton, le Sporting et les deux clubs de Rome suivraient de très près son cas. Du haut de son mètre 91, Yaremchuk fait également partie de cette catégorie de joueurs qui savent précisément ce qu'ils veulent, quand ils plantent leurs crampons sur les prés :Tout est dit.De Lviv, à l'extrême ouest de l'Ukraine, où il a vu le jour le 27 novembre 1995. Pas de chichi ni de surprise dans la précarrière du buteur ukrainien : ultra précoce, lefait ses classes au Karpaty Lviv, le club de sa ville. À six ans, il joue déjà attaquant. Puis il file dès ses 12 piges au Dynamo Kiev, où il fera le plus gros de sa formation. En 2016, son prêt d'un an au FC Oleksandria Lire la suite de l'article sur SoFoot.com