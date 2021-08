Comment je suis tombé amoureux de...

Parfois, il suffit d'une action pour tomber amoureux d'un joueur. En voilà trois qui nous ont tapé dans l'œil avant la reprise de cette saison de Serie A 2021-2022 : Andrea Pinamonti (Inter), Samuele Ricci (Empoli) et Tommaso Pobega (AC Milan).

Andrea Pinamonti (Inter)

L'action qui nous a fait chavirer:

Pourquoi il est si excitant ?

Et il vient d'où?

Un sublime enchaînement pied droit-pied gauche qui avait permis à l'attaquant, alors prêté au Genoa, de mystifier Luigi Sepe, le gardien de Parme, le 20 octobre 2019, en Serie A (défaite 5-1 des Rossoblù ce jour-là). Un peu moins de deux ans plus tard, l'attaquant Bleu et Noir - valorisé autour de 13 millions d'euros- pourrait à nouveau quitter la Lombardie pour se faire les dents à Empoli ou la Fiorentina, à en croire les médias transalpins.Parce que son aisance des deux pieds, son mètre 85 et ses jambes interminables lui conférent une élégance toute particulière. Avec sa dégaine filiforme, son délicat toucher de balle et son appétence pour le jeu en déviation et en première intention, le football de Pinamonti, à la fois épuré et racé, mériterait d'être mis en lumière cette saison.C'est à Denno, une minuscule bourgade italienne de 1200 habitants que lea effectué sa classe biberon footballistique, dans le club local de Bassa Anaunia. En 2008, à même pas neuf ans, il est repéré par les recruteurs de l'Inter, après une détection qui a vu concourir pas moins de 3000. Promis Lire la suite de l'article sur SoFoot.com