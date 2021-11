Comment j'ai gagné une Playstation 5 grâce à SO FOOT

Chaque mois depuis le début de saison, SO FOOT et Rue des Joueurs vous proposent d'essayer de gagner une Playstation 5 (et beaucoup d'autres gains) en jouant gratuitement à la SO FOOT LIGUE. Alors qu'on remet une console en jeu pour le mois de décembre et les fêtes de fin d'année, on est allé prendre des nouvelles de Thomas, qui a gagné la première PS5 de la saison en septembre.



Depuis le tout premier jour, en fait ! Je suis lecteur dedepuis pas mal d'années et lorsque la SFL a été lancée, je suis tombé sur la pub sur la page Facebook de So Foot et je me suis dit :J'ai donc commencé solo, puis j'ai très vite été contacté pour rejoindre une équipe. Avec quelques personnes de cette équipe, avec qui le courant passait bien, on a décidé d'une scission et on a fondé notre propre équipe, Las Pepitas, qui a d'ailleurs glané son troisième titre de Division 1 en septembre, les deux autres datant de la saison dernière. Cela fait donc la cinquième saison que l'on joue tous ensemble, avec bien sûr quelque départs et arrivées en cours de route, mais le noyau dur reste le même ! Un petit clin d'œil d'ailleurs à eux qui me supportent depuis plus de 4 ans !Un format simple et accessible à tous, pas de prise de tête, pas d'histoire d'argent. Un pari par jour, ça passe ou ça casse ! Je me suis très vite pris au jeu, et c'est relativement addictif de suivre le classement individuel et par équipe tous les jours, surtout quand on joue le haut du tableau ! Il y a aussi le grand tournoi à partir de février ou mars qui apporte un petit plus avec des phases de groupes où l'on se retrouve en compétition avec des équipes des divisions 1 à 5 et ensuite des phases finales en mode Ligue des champions/Ligue Europa/Ligue Europa Conférence selon le classement de ton équipe dans la phase de groupes. Enfin, il y a la recherche du fameux Golden Pif, ce pick qui va te rapporter 51 points ou plus qui est tellement satisfaisant quand un pari Lire la suite de l'article sur SoFoot.com