Comment ils sont devenus les meilleurs ennemis d'Europe

Depuis 2017, année marquée par la tristement célèbre "remontada" et le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain, le lien entre Paris et Barcelone s'est refroidi. Au-delà du terrain, où les deux clubs se sont retrouvés huit fois depuis 2012 en Ligue des champions, leur relation symbolise la fracture entre le football d'avant - celui des institutions multi-titrées et respectées sur la scène européenne - et le football d'aujourd'hui - celui des nouveaux riches qui viennent avec l'ambition d'ébranler ces monuments pour se faire leur place au soleil. Décryptage d'une guerre fraîche.

Âge d'or, grand cru et nouvel ordre

C'est un coup de fil dont le contenu aurait poussé Nasser al-Khelaïfi à jeter son téléphone à terre, de rage. Nous sommes à l'hiver 2018, et le Paris Saint-Germain s'active en sous-marin depuis des semaines pour attirer dans ses filets l'une des sensations de l'Ajax d'Erik ten Hag, l'élégant milieu Frenkie de Jong. Selon, un accord oral avait été scellé d'une poignée de mains entre Antero Henrique et Marc Overmars, le directeur sportif ajacide. Seulement voilà : le téléphone de "NAK" sonne, et il apprend que le deal a capoté. Au dernier moment, le FC Barcelone a posé sur la table une meilleure offre pour le milieu de terrain, convaincu par la perspective d'évoluer aux côtés de Léo Messi, par un équipementier qui aurait préféré la Catalogne à l'Île-de-France et par un coup de pouce de son pote Abdelhak Nouri. Côté Barça, on savoure cette victoire symbolique sur le club qui, un an avant, lui avait brutalement arraché Neymar et avec lequel il semble adorer se crêper le chignon depuis plusieurs années.Car le transfert avorté de De Jong à Paris, qui a par ailleurs vraisemblablement coûté son poste de directeur sportif du PSG à Antero Henrique, n'a été que l'un des épisodes les plus marquants de la série de gifles que s'envoient le PSG et le Barça depuis 2012. Ou depuis 2017, plus précisément. Avant ça, difficile de mettre sur le même plan le centenaire Lire la suite de l'article sur SoFoot.com