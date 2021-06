Comment Harry Kane va remettre tout le monde d'accord lors de la suite de l'Euro

Muet lors de la victoire de l'Angleterre face à la Tchéquie à Wembley ce mardi (1-0), Harry Kane clôture une phase de groupes terminée avec 0 but au compteur. C'est grave docteur ? Eh bien non, l'attaquant de Tottenham se réserve seulement pour la suite de la compétition.

Southgate : "C'est notre joueur le plus important"

Une Angleterre

Harry Kane serait devenu nul. C'est en tout cas ce qu'on comprend en regardant ce qu'il se dit sur les plateaux télé, Twitter ou sur les articles le concernant qui ne parlent pas de mercato : "", "", "", "". La raison ? Harry Kane a eu le malheur de terminer une phase de groupes sans avoir inscrit le moindre but. Ce qui n'est visiblement jamais arrivé à aucun numéro 9... Et étant donné que le capitaine desn'a pas cadré la moindre frappe lors de ses deux premières rencontres, il semble logique d'avoir oublié qu'il sort d'un exercice à 23 buts et 14 passes décisives en Premier League, ce qui lui a valu d'être sacré meilleur buteur et meilleur passeur du championnat anglais. Ou alors qu'il facture 34 buts en 57 sélections. Soit un ratio quasiment égal à celui de Cristiano Ronaldo avec le Portugal et supérieur à ceux de Lionel Messi, Robert Lewandowski ou encore Kylian Mbappé, ce dernier n'ayant au passage lui non plus toujours pas marqué dans cet Euro.Jamais les derniers pour tirer sur leurs propres joueurs, les médias anglais aussi ne cessent de parler du manque d'efficacité de Harry Kane dans cet Euro. Et certains anciens internationaux n'hésitent pas, non plus, à rajouter une couche ou deux. Heureusement pour l'attaquant de Tottenham, il peut compter sur le soutien sans faille de Gareth Southgate qui prouve, sur ce coup-là, qu'il connaît bien le football : "". Et à chaque fois, la réponse a été la même : un but. Ou deux. Ou trois.