Comment expliquer cette avalanche de blessures en Europe ?

Un vent de fronde s'élève sur le Vieux-Continent. Partout, entraîneurs et joueurs se dressent contre la cadence infernale des matchs qui provoque une cascade de blessures. Dans le contexte de pandémie, le phénomène est saisissant. Et inquiétant. Si l'impact du nombre de matchs est indéniable, d'autres facteurs expliquent toutefois cette hausse générale des blessures. Explications.

L'été de tous les dangers

, prévenait Thomas Tuchel fin octobre. Et l'entraîneur parisien a de quoi, vu le taux de remplissage de son infirmerie. À l'étranger, cette colère est largement partagée, notamment par Pep Guardiola ou Jürgen Klopp côté bancs, ou Toni Kroos et Thiago Silva côté terrain, pour ne citer qu'eux., pestait l'ancien défenseur parisien à son arrivée en sélection il y a quelques jours. D'après le site spécialisé PremierInjuries, les blessures musculaires étaient en hausse de 42% en Premier League lors des cinq premières semaines de compétition. De manière générale, le nombre de blessures explose dans les cinq grands championnats., témoigne Olivier Rodríguez, préparateur physique du Havre, qui précise toutefois :Pointée du doigt par tous les acteurs, la cadence de matchs est évidemment la principale cause de ce phénomène. Logique, puisque la saison a commencé plus tard à cause de la Covid, et finira aussi tôt que prévu en vue de l'Euro et de la Copa América, notamment, soit cinq semaines de perdues. Forcément, pour les clubs, etpour ceux engagés en Coupe d'Europe, l'addition est déjà salée. Mais ce n'est pas la seule explication., lance d'emblée Olivier Lire la suite de l'article sur SoFoot.com