Comment Deschamps et ses soldats du feu dénouent les problèmes

En rang d'oignon derrière leur sélectionneur, les joueurs de l'équipe de France se sont fait une spécialité d'éteindre tous les débuts de potentielles polémiques depuis le commencement de cet Euro. Un exercice de style maîtrisé à merveille, mais qui n'est pas forcément sans risque.

Suivez les sorties de secours

Le micro est déjà ouvert, mais Didier Deschamps ne se sait pas encore en ligne, lorsqu'il s'assoit à son pupitre pour affronter virtuellement le feu médiatique* après le nul contre la Hongrie. Et là, ça craque :Une phrase anodine, lâchée dans un soupir, un instant volé, offert par le chef de la caserne bleue, lorsqu'il n'avait pas encore baissé la visière de son casque. Mais depuis le début de la compétition, voilà le seul moment où l'armure de Didier Deschamps s'est fendue. Car ensuite, une fois la conférence réellement lancée, le sélectionneur n'a fait que son devoir : dérouler la lance à incendie et arroser toute flammèche qui pourrait faire démarrer un incendie. Ainsi, il n'aura fallu que deux temps, trois mouvements pour expliquer ce résultat nul et le contenu décevant. Un, relativiser :Deux, insister sur le positif :Simple et efficace.Ce qui est beau avec cette équipe de France, c'est que cette stratégie de communication est appliquée sur tous les sujets et par tous ses membres. Comme si un vade-mecum de la conférence de presse avait été photocopié en 27 exemplaires et mis en pratique par le sélectionneur et l'ensemble des sélectionnés. À chaque étincelle, les camions de dédramatisation sont tous de sortie pour assurer la sécurité du groupe. Au lendemain de laGiroud-Mbappé, caporal Pogba était au rapport :[...]À la suite du KO Lire la suite de l'article sur SoFoot.com