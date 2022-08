Comment choisir votre vélo électrique Decathlon?

Decathlon propose une offre étendue de VAE (vélo de ville à assistance électrique). crédit photo : Getty Images

Leader de la distribution de vélos électriques en France, Decathlon propose une offre étendue de VAE (vélo de ville à assistance électrique), afin de coller au plus près aux besoins de ses clients. Au fil des années, la marque a su s’imposer dans le milieu du sport en commercialisant des produits au rapport qualité/prix imbattable. Quels sont les points forts et points faibles des vélos électriques Decathlon? Quelle gamme est la plus adaptée à votre pratique? Comment trouver votre bonheur parmi les différents modèles?

Des vélos électriques qui s’adaptent à tous les besoins

Dans un souci de rendre les VAE (vélo de ville à assistance électrique) accessibles à tous, Decathlon a développé un large choix de vélos électriques, déclinés en plusieurs gammes en fonction de leurs caractéristiques. Ainsi, la marque Elops désigne les vélos de ville, Riverside regroupe les vélos tout chemin (VTC) et Rockrider les vélos tout-terrain (VTT).

Le choix du vélo s’opère en fonction de l’usage. Vous prévoyez d’utiliser votre vélo électrique pour vous rendre sur votre lieu de travail? Optez pour un vélo de ville. Si vous envisagez également de vous en servir pour des balades sur sentier le week-end, préférez un VTC électrique. Le VTT conviendra à une pratique sportive sur tout type de terrain. Decathlon propose des produits adaptés à tous les besoins: appareil pliant si vous devez combiner le vélo avec les transports en commun, vélo cargo pour transporter vos enfants ou des marchandises.

Elops, le vélo électrique de ville

L’Elops sera votre meilleur allié pour le milieu urbain. Il reprend le design épuré de la version traditionnelle, avec sa fourche suspendue, son guidon hollandais et sa selle large. Les commandes de l’assistance électrique (3 modes disponibles) et l’écran LCD permettant l’affichage d’éléments comme l’autonomie de la batterie se trouvent au niveau du guidon.

La batterie amovible est intégrée sous le porte-bagage, à l’arrière du vélo. Il se décline en plusieurs modèles: Elops 120 E (50 km d’autonomie, 899 euros ), Elops 900 E (70 km d’autonomie, 1.299 euros ) et Elops 920 E (90 km d’autonomie, 1.599 euros ). Decathlon vient par ailleurs de lancer son tout premier vélo connecté, le Elops 920 E connect, vendu 1.899 euros .

Riverside, le VTC de Décathlon

Le VTC Riverside offre un bon compromis entre le vélo urbain et le VTT. La batterie amovible s’intègre harmonieusement au cadre du vélo pour les modèles 500 E ( 1.199 euros ) et 540 E ( 2.399 euro s).

Elle se situe sous le porte-bagage pour le 920 E, modèle entrée de gamme qui remplace le 900 E (proposé à 999 euros ). S’il dispose du même moteur et de la même batterie que son prédécesseur, le 920 E offre une plus grande autonomie, car il distribue l’énergie de manière plus progressive. Il possède également une suspension arrière qui apporte plus de confort.

Le Riverside 920 E est proposé en deux tailles, contre 4 tailles pour le 500 E et le 540 E, disponibles pour des cyclistes mesurant entre 1,50m et 2m. Ces deux modèles sont dotés de la même batterie, mais le Riverside R40 est pourvu d’un moteur pédalier spécialement optimisé pour une faible consommation. Decathlon annonce une autonomie de 120 km en mode éco, ce qui le place parmi les meilleurs du marché. On peut toutefois regretter que le garde-boue et le porte-bagage soient en option sur tous les modèles de la gamme.

Le légendaire Rockrider, un vélo tout-terrain désormais électrique

Qualité de fabrication, polyvalence: le VTT Rockrider est sans conteste l’un des plus gros succès de Decathlon. La version électrique conserve le design du modèle traditionnel, et se dote d’un moteur puissant et d’une batterie endurante qui sauront satisfaire de nombreux amateurs de virées sportives.

Decathlon se distingue une fois de plus par son excellent rapport qualité/prix. L’entrée de gamme E-ST 100 permet de s’initier à l’électrique à moindres frais ( 1.099 euros ) grâce à un moteur roue couplé à un capteur de cadence. La différence principale avec le modèle du dessus, le E-ST 500 ( 1.299 euros ), est le capteur de couple, qui permet une conduite beaucoup plus naturelle. Le E-ST 520 ( 1.699 euros ) est équipé d’un moteur pédalier plus coupleux que les deux autres (70Nm versus 42Nm). Cela rend l’assistance électrique plus fluide et réactive. Il est également doté de freins à disque hydraulique et non mécanique. Proposé à 1.999 euros , le ST-900 dispose pour sa part d’une plus grosse batterie (500Wh), qui lui permet de gagner en autonomie (3h, contre 2h15-2h30 pour les trois autres modèles). On peut toutefois lui reprocher une certaine rigidité et un manque de confort, l’absence de suspensions arrière se faisant sentir sur les terrains les plus abîmés.

À lire aussi:

Les vélos électriques branchés

Zoom sur les vélos made in France

Mercedes, BMW, Pininfarina… 3 modèles de voitures électriques qui révolutionnent le secteur

Le camping-car redevient à la mode