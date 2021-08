Comment choisir ma salle de sport

Vous avez décidé de vous remettre au sport et de vous inscrire ou vous réinscrire à la salle ? Excellente nouvelle ! Il ne vous reste plus qu'à trouver le club le plus fidèle à vos attentes et surtout celui qui vous aidera à rester motivé même lorsque la verve des premiers jours vous aura quitté. Voici quelques conseils pour faire le bon choix.

La proximité

S'il y a bien un critère qu'il faut absolument retenir dans le choix de votre future salle de sport, c'est la proximité avec votre domicile ! Un établissement mal desservi ou qui n'est accessible qu'en transport risque rapidement de vous démotiver, surtout si les places de stationnement sont limitées et surtout en cas de mauvaise météo. Un peu de pluie, un temps maussade, ou de fortes chaleurs peuvent vite constituer un bon prétexte pour vous soustraire à votre séance. Dans la mesure du possible, privilégiez plutôt une salle où vous pouvez vous rendre à pied. Et si vous envisagez de vous inscrire dans un club près de votre lieu de travail, notez bien qu'il vous sera plus difficile de trouver le courage de vous entraîner en week-end ou durant les vacances. Une telle décision doit donc être mûrement réfléchie !

Les plages horaires

En règle générale, les plages horaires d'ouverture des salles sont pensées pour répondre aux besoins de ceux et celles qui ont un emploi du temps chargé, du moins en ce qui concerne l'utilisation des machines - peu de salles proposent des cours collectifs passé 18 h. Si certains établissements peuvent vendre des abonnements avec un accès illimité avant 8 h et après 20 h, sachez qu'il existe désormais des clubs ouverts 24h/24 et 7j/7. Ainsi, même si vous avez un rythme décalé, ou si tout simplement vous êtes plutôt un oiseau de nuit, vous pouvez choisir de vous entraîner à n'importe quel moment de la journée... Même si une formule standard peut tout à fait faire l'affaire, évitez les petites salles qui ont des plages horaires très restreintes. Il n'y a rien de plus frustrant que de trouver la porte de son club close ou de devoir jongler avec son agenda pour caler une séance...

Les services et les infrastructures

Pour que vous vous sentiez à l'aise dans votre salle de sport, il est important que vous soyez satisfaits des services proposés. À titre d'exemple, si vous n'avez jamais été un grand ou une grande sportive et que vous vous voulez bénéficier d'un suivi personnalisé, il vaut mieux choisir un club dans lequel des coachs sportifs peuvent vous accompagner individuellement, ne serait-ce que pour vous expliquer comment bien réaliser les mouvements. Certains clubs font aussi des partenariats avec des AMAP ce qui permet, après l'entraînement, de retirer un panier de fruits et légumes frais pour mieux manger. La tenue des cours collectifs peut aussi être un argument, surtout si vous êtes à la recherche de liens sociaux et d'activités sportives pour compléter vos séances. Et si vous voulez absolument bénéficier d'un espace de détente, privilégiez plutôt les salles dotées d'un sauna, d'un hammam ou d'un espace balnéo. Les tarifs d'adhésion peuvent être plus élevés, mais cela peut vous éviter de devoir payer un abonnement à une piscine ou à un spa.

L'équipement

On ne va pas se mentir, l'équipement d'une salle de sport est primordial pour un entraînement efficace et qui donne des résultats. Si vous devez faire la queue pour utiliser telle ou telle machine ou si les tapis de course sont souvent hors service, passez votre chemin. Un bon club doit pouvoir répondre au flux des adhérents et savoir entretenir son parc d'équipement. Pensez aussi à vérifier si la salle dispose de poids libres, vous verrez vite que les machines guidées ont leurs limites. Et si vous faites partie de ces personnes qui préfèrent s'entraîner dans leur coin, regardez ce que la salle propose en matière de cours vidéo. Dans certains établissements, il y a des espaces dédiés au coaching virtuel, ce qui permet de bénéficier d'une vraie leçon, sans forcément faire dans la socialisation.

Le tarif de l'abonnement

Trouver une salle de sport au bon prix, correctement équipée et près de chez vous n'est pas forcément une mince affaire, surtout dans les grandes villes. Certaines franchises vont jusqu'à facturer un abonnement mensuel de près de 60 €, d'autres proposent un abonnement à l'année dépassant les 1200 €, une somme à dépenser et dont on se passerait bien. Néanmoins, ce n'est pas le cas de toutes, et sachez qu'il existe des offres décentes à partir de 29,99 €. Cependant, il faut tenir compte du fait que la période d'engagement est souvent au minimum d'un an, et que si vous envisagez de résilier votre abonnement, il faudra vous y prendre à l'avance. Mais, dans le cas où vous prévoyez de vous inscrire à la salle en couple, ces frais peuvent rapidement être revus à la baisse. Il existe des enseignes qui proposent un abonnement duo à peine plus cher que le tarif pour une seule personne. Reste à convaincre votre moitié de se joindre à vous...

Bien profiter de la séance d'essai



Finalement, en se posant les bonnes questions et en motivant sa décision, le plus dur n'est pas tant de sélectionner une salle que de franchir le pas pour s'inscrire. C'est pourquoi dans la plupart des clubs, la première séance est offerte. Si vous avez un doute du bien fondé de votre choix, foncez sur l'occasion et vous aurez vite fait de vous faire un avis. Vous pouvez en profiter pour sonder les autres adhérents, essayer quelques machines, participer à un cours collectif et discuter avec les coachs sportifs. Si la salle sur laquelle vous avez des vues ne propose pas cette possibilité, demandez au moins à la visiter. Choisissez un horaire de forte fréquentation, ainsi vous verrez si les machines sont en nombre suffisant !