Comment c'est Luan Peres

À peine arrivé, déjà installé. À 27 ans, Luan Peres s'est immédiatement imposé sur le côté gauche de la défense olympienne. Joueur le plus utilisé cette saison par Jorge Sampaoli (871 minutes), qui l'avait déjà fait venir à Santos deux ans en arrière, le Brésilien a montré du bon comme du moins bon, mais porte toujours une promesse : celle de pouvoir perdurer et d'être bien plus qu'un simple témoin dans le système hybride phocéen.

OGC NiceOM 27/10/2021 à 21h Ligue 1 - Match reporté

La Belgique, une fois

La Mosson, le 8 août. Luan Peres débute officiellement sous les couleurs olympiennes. Une demi-heure de jeu et sous la pression de Gaëtan Laborde, le Brésilien trompe son propre gardien Steve Mandanda. Puis écope d'un carton jaune juste avant la pause. Difficile de plus mal commencer, mais le garçon relève la tête et repart au combat. Il grattera même le ballon de la gagne à la 80minute., juge Benoît Poulain, son coéquipier à Bruges. Les matchs suivants l'ont confirmé : Peres s'est très vite adapté, disputant douze des treize rencontres olympiennes en intégralité. Bonne pioche pour l'OM et belle revanche pour l'intéressé, resté sur une expérience européenne inachevée.Retour en arrière : après avoir évolué en Serie A avec Santa Cruz, Ponte Preta et Fluminense, le natif de São Caetano do Sul franchit l'Atlantique à l'été 2018, pour passer un cap. À défaut de beaucoup jouer au Club Bruges (six apparitions), Lire la suite de l'article sur SoFoot.com