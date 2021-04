Comment Andy Delort s'est métamorphosé à Montpellier

C'est une transformation que personne n'avait vu venir. En moins de trois ans, Andy Delort a déchiré son étiquette de talent gâché peu fréquentable pour devenir un buteur fiable, un joueur attachant et un gars avec lequel on aimerait tailler une bavette. Cette métamorphose est la conséquence d'une prise de conscience : celle d'un footballeur en quête de buts et d'objectifs, mais aussi celle d'un homme revenu chez lui, à Montpellier, à l'heure de la maturité, pour s'installer dans un environnement propice à son épanouissement. En toile de fond, aussi, un nouveau moteur sportif et familial : l'Algérie. Voyage.

C'est une sortie de route qui aurait pu tout gâcher. À la fin de l'été 2018, moins d'un mois après son arrivée en prêt à Montpellier, le nom Andy Delort est dans toutes les gazettes héraultaises. Il n'est ici ni question de foot ni de terrain, mais d'une fin de week-end mouvementée pour l'attaquant de 26 ans, de retour chez lui après dix ans d'exil. Dans la nuit du 26 au 27 août, Delort est alors arrêté, entre Agde et Marseillan, à bord de son 4x4, conduit par un ami, mais au sein duquel il vient de s'envoyer une, se souvient Laurent Nicollin, le président du MHSC.Non sanctionné par son nouveau club, Andy Delort sera quand même convoqué en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité poursur des policiers du commissariat d'Agde. Dans la foulée, une version selon laquelle le buteur aurait envoyé son salaire à la tronche des forces de l'ordre () est immédiatement démentie par le principal intéressé, mais le mal est fait : voilà de nouveau Delort, déjà interpellé six mois plus tôt à Toulouse, rangé dans la boîte des sales types. Nicollin reprend :Conseiller spécial du président montpelliérain, Michel Mézy l'affirme : depuis ce rendez-vous entre Andy Delort et Laurent Nicollin dans le bureau présidentiel,