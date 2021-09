Comment aménager une salle de sport chez soi?

Posséder une salle de sport à domicile présente de nombreux avantages crédit photo : Shutterstock

Gain financier, gain de temps, liberté en termes d'horaires... Posséder une salle de sport à domicile présente de nombreux avantages. Quels critères prendre en compte lors de l'aménagement ? Dans quels équipements investir ? Suivez nos conseils pour créer un espace adapté à vos besoins en maison ou en appartement.

Choisir un espace adapté pour la pratique sportive

Commencez par réfléchir au besoin que votre pratique va engendrer, notamment en termes de surface. S'il est possible d'aménager un studio de yoga dans un ancien dressing, vous aurez besoin de nettement plus d'espace pour une salle de musculation. Si vous comptez installer des appareils, assurez-vous que vous aurez la place de circuler et de réaliser des mouvements de grande amplitude, et que la hauteur sous plafond est suffisante. Sous-sol, garage, ou combles, prévoyez au minimum 10 à 12 m2. Assurez-vous que le sol peut résister à des contraintes mécaniques fortes (sauts, rebonds...). Tenez également compte du poids des équipements: un vélo ou un rameur pèse en moyenne 100kg.

Aménager une salle de sport: les 4 critères indispensables

Isolation: Il est indispensable d'isoler le sol, en particulier si vous vivez en appartement. Vous pouvez opter pour la pose d'une sous-couche isolante sous la moquette ou le parquet. Les murs et cloisons peuvent être renforcés par un isolant phonique, et les plafonds dotés de plaques anti-bruit.

Aération: La pièce doit absolument être bien ventilée pour renouveler l'air, chasser les odeurs de transpiration et éviter l'humidité. L'idéal est qu'elle possède une fenêtre. Le cas échéant, prévoyez un système de ventilation performant.

Luminosité: La lumière joue sur votre motivation. La pièce doit donc être bien éclairée. Le mieux est d'aménager votre salle de sport dans un espace possédant une fenêtre. La lumière douce est préconisée pour le yoga ou le pilates. Pour la pratique du fitness ou de la musculation, misez sur un éclairage plus puissant.

Ambiance motivante: N'hésitez-pas à installer un miroir pour agrandir la pièce et vous aider à corriger votre posture. Misez sur un système sonore performant pour vous motiver et sur un grand écran si vous souhaitez suivre des cours.

Des équipements bien pensés pour votre salle de sport à domicile

Côté équipement, tout dépend de votre activité et de l'espace dont vous disposez. Le tapis de sol est indispensable (environ 20 euros). Outre le confort, il facilite les mouvements et permet de réaliser de nombreux exercices sollicitant les muscles de l'abdomen et des fesses. Vous vous en servirez également pour les pompes et le gainage. La pratique du yoga et du pilates ne nécessite pas d'autre matériel, à part éventuellement un bloc yoga (environ 10 euros).

Même pour le renforcement musculaire, il n'est pas nécessaire de dépenser des sommes astronomiques pour faire du sport chez soi. Privilégiez des accessoires simples mais polyvalents comme des lests, des haltères (modulables en termes de poids), une corde à sauter, un ballon (swiss ball) ou des élastiques qui permettent aussi bien de s'échauffer que d'ajouter de la résistance lors d'exercices comme les squats, les pompes ou le développé couché. Comptez une centaine d'euros pour l'ensemble de ces équipements.

Si vous disposez d'un espace restreint pour aménager une salle de musculation, privilégiez le côté multifonction de certains appareils. Commencez par investir dans un banc de musculation inclinable. Il existe des modèles pliables permettant de gagner de l'espace (prévoyez un budget de 100 à 200 euros). Côté cardio, à vous de choisir en fonction de vos préférences et des zones que vous souhaitez travailler: tapis de course, rameur, vélo...

