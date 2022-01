Comme un goût d'Espagne dans cette Guinée équatoriale

Alors que les Comores, tombées héroïquement en huitièmes de finale face au Cameroun, et la Gambie, qui a déjà plus que réussi son tournoi, se partagent la gloire adjointe au traditionnel Petit Poucet, la Guinée équatoriale fait tranquillement son chemin et s'apprête à croiser le fer avec le Sénégal, pour une place en demi-finales. Coup de projecteur sur une sélection discrète, mais sûre de ses forces, et à l'identité bien particulière.

Sénégal Guinée équatoriale 30/01/2022 à 20h Coupe d'Afrique des nations Diffusion sur

C'était la scène la plus cocasse de ce triste huitième de finale entre le Mali et la Guinée équatoriale . Frustré, le milieu malien Amadou Haïdara fait signe à l'arbitre après une énième faute et tire une belle grimace en mimant un plongeon avec ses mains. Une pique à destination d'Ibán Salvador Edú, l'offensif adverse, jamais le dernier pour se retrouver au sol au moindre contact et réclamer une faute., synthétise Sébastien Migné, à la tête de la sélection équato-guinéenne juste avant qu'une pandémie mondiale ne le contraigne à quitter son poste, d'un commun accord avec la Fédération.L'Algérie l'a appris à ses dépens, lors de sa défaite en poules (0-1) face à cette équipe de Guinée équatoriale : le trapu aux cheveux roses avait même été élu homme du match., détaille Migné. Le lien de parenté…