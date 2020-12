Commando Ultra, à jamais le premier

Largement inspiré par les tribunes italiennes, un petit groupe de supporters marseillais décide d'imiter le mouvement en France. Parce qu'un match se regarde debout, un fumi dans la main et une écharpe "en nœud de cravate". Retour au début des années 1980, à la genèse du Commando Ultra, le premier groupe ultra français.

"Faire venir Mars à Marseille"

Coincé entre le Vieux-Port et le quartier du Panier, en plein centre de Marseille, le salon de thé littéraire Cup of Tea offre une agréable vue sur Notre-Dame-des-Accoules. Le propriétaire des lieux s'appelle Gilles. Fin 2014, ici-même, il a réuni plusieurs amis dans son salon de thé pour évoquer quelques souvenirs en terrasse, à l'ombre des canisses. Il a une bise, une blague, et une tape dans le dos pour chacun. Si certains se retrouvent parfois autour d'une bière ou d'un pastis, d'autres ne se sont pas revus depuis presque vingt ans. Ce n'est pas le cercle des poètes disparus, mais des retrouvailles entre les fondateurs du Commando Ultra, le premier groupe de supporters ultras en France, créé trente ans auparavant, en août 1984.Veste en jean, gabardine, moustache, santiags, Docksides, camarguaises, Stan Smith, petit jean... C'est la fin des années 1970 à Marseille, et la petite bande n'est pas encore constituée. Ils habitent alors à la Rose, dans les quartiers nord, à la Belle de Mai, dans le centre, à Endoume, à côté de la plage des Catalans, dans les quartiers plus chics du sud, ou à La Ciotat. L'Olympique de Marseille végète alors dans les méandres du classement. Le stade Vélodrome n'a rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Le virage sud, faute de monde, est le plus souvent fermé. Cinq mille spectateurs peinent à remplir les travées., resitue Marco, aujourd'hui expatrié sur une île à l'autre bout du monde et premier président du CU. Il y a bien quelques moments chauds, comme lors d'un Marseille-Southampton de Coupe des coupes 1977.