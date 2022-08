Collins John à Fulham : lost in translation

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 44e épisode, direction l'hiver 2004 et l'étonnant transfert de Collins John. Recruté par Fulham pour pallier le départ de Louis Saha, le Néerlando-Libérien de 18 piges est présenté dans la foulée à Craven Cottage aux côtés de son homonyme inversé : John Collins.

"J'avais évidemment entendu parler de John Collins"

"Dans le vestiaire on avait tous souri du fait qu'il avait presque le même nom que notre ancien coéquipier. Vu que j'avais été champion de France à Monaco avec lui en 1997, je lui ai un peu parlé du vrai John Collins.

Le 31 janvier 2004, alors que la fenêtre des transferts va bientôt se refermer, Fulham tente un dernier coup de poker. Lesde l'homme d'affaires égyptien Mohamed Al-Fayed viennent de s'offrir l'attaquant de Twente, Collins John, pour 3,5 millions d'euros. Le joueur de 18 piges, également courtisé par Manchester City et le PSV Eindhoven, a décidé de rejoindre le club de Premier League après deux appels : celui du coach Chris Coleman et celui du gardien Edwin van der Sar. ", résumait-il au site britannique PlanetFootball en avril 2020." Hélas, après une présentation étonnante et des débuts grandiloquents, le rêve éveillé de Collins John ne durera pas longtemps, au point de se demander si le poids du nom n'était pas trop lourd à porter.Le jour où Collins John paraphe son contrat de cinq ans avec l'équipe de Steed Malbranque, les supporters desont déjà fait leurs petites recherches sur le joueur. Ils savent qu'il a inscrit neuf buts en 18 matchs d'Eredivise avec Twente, mais que c'est un pari osé car il n'a pas encore une seule saison pleine dans les jambes. Qu'importe, car sept jours après le départ pour Manchester United de Louis Saha, auteur de 13 buts en 20 matchs de Premier League, il faut du sang neuf pour suppléer Brian McBride, Facundo Sava et Barry Hayles. Ces derniers ne vont pas tarder à le découvrir sur la pelouse de Craven Cottage, car les dirigeants le présentent au public et à ses coéquipiers dans l'après-midi, lors de la réception de Tottenham.