Coaching gagnant pour l'OM contre Montpellier

Portés par un bon trio Thauvin, Gueye et Kamara ainsi que par des remplaçants inspirés, les Marseillais entament bien l'année en battant Montpellier (3-1).

Olympique de Marseille 3-1 Montpellier

Concours de maladresse

Le regard est taquin, l'attitude revancharde. Le doigt soigneusement posé sur sa bouche, Nemanja Radonji? invite les travées désertes de l'Orange Vélodrome ainsi que les critiques à se taire. Parfaitement servi par Florian Thauvin au second poteau, le Serbe vient de se glisser devant son vis-à-vis pour envoyer un coup de tête dans le but de Jonas Omlin. Il est 21h41 et alors que l'on se demandait qui de Marseille ou de Montpellier s'inclinerait dans le concours de maladresse qu'était ce premier acte, " CR Serbe " vient valider la décision d'André Villas-Boas de le titulariser en lieu et place de Dimitri Payet. Le premier bon choix du Portugais dans une soirée comme il y en a quelques-unes dans la vie d'un coach : celle où quoi qu'il se passe, tout fonctionne. Récompensé par Radonji?, AVB le sera par Payet, par Germain, par Strootman et par Khaoui. Des entrées qualitatives quand elles n'ont pas été décisives. Le scénario idoine pour un mois de janvier ultra-chargé.Le dernier chiffre de l'année a changé, mais le match commence quand même par une bonne vieille semelle de Jordan Ferri sur Pape Gueye. Le bénédicité étant dit, les joueurs de Michel Der Zakarian se mettent à table. On joue depuis cinq minutes à peine quand Mollet donne la couleur : il s'infiltrera dans tous les espaces qu'il trouvera. Entre Nagatomo et Álvaro, en l'occurrence, mais son centre ne trouve pas Delort. C'est le début d'une session gaspillage pour des hommes en orange aussi inspirés au moment de tisser leur toile que maladroit Lire la suite de l'article sur SoFoot.com