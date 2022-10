Club Bruges : Noa Lang dans sa poche

D'ores et déjà qualifié pour les huitièmes de la Ligue des champions, le Club Bruges réalise une phase de poules surprenante et pourrait s'assurer la première place du groupe B en cas de victoire face au FC Porto, ce mercredi. Et tout ça sans son maître à jouer Noa Lang, pas encore apparu en C1 cette saison. Après deux exercices pleins sous les couleurs du champion en titre de l'élite belge, le feu follet néerlandais se retrouve dans une impasse. La faute à une légère blessure qui l'a freiné, mais surtout à un melon qui a fini par lui jouer des tours.

Les palabres puis le placard

Courtisé par les plus grandes écuries européennes après deux saisons de rayonnement sous la tunique du FC Bruges, l'ailier de 23 ans ne range pas sa langue dans sa poche, ce 1juin 2022 .Plein de sarcasme et de provocation, l'international néerlandais se voit alors déjà rejoindre les rangs de l'AC Milan, d'Arsenal ou encore du LOSC, tous à l'affût sur le dossier. Finalement, rien ne se déroulera comme prévu : l'ailier fantasque n'a jamais décollé du Plat Pays, n'est plus indiscutable chez les, et ne gère pas du tout une pression qu'il semble s'être mise tout seul sur les épaules.Le président du Club Bruges, Bart Verhaeghe, a eu beau assurer en septembre dernier avoirau quotidien, son feu follet est tranquillement resté à la maison. La mère de Noa Lang avait expliqué au même média que son petit chéri avait préféré rester en Belgique :Pas de grand saut pour cet été donc, mais des attentes renforcées après des palabres plus qu'insolentes. Avec de telles sorties, le meilleur espoir de l'année en 2021, deux fois vainqueur du championnat belge depuis son arrivée en 2020, s'est donné l'obligation de prouver. Une mission pour le moment ratée.Touché à la malléole lors de la cinquième journée de championnat, Noa Lang a été écarté des terrains pendant un peu plus d'un mois, regardant donc les exploits de ses remplaçants depuis le poste de télévision. Et Kamal Sowah et Ferran Jutglà, respectivement transféré et revenu de prêt à Bruges cet été, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com