Clermont retourne Reims

Stade de Reims 2-4 Clermont Foot 63

À peine secoué, le bouchon rémois a complètement explosé.Écrasés respectivement par l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain la semaine dernière, Reims et Clermont se sont retrouvés ce dimanche à Auguste Delaune à l'occasion de la seconde journée de Ligue 1. Dans un match renversant, c'est finalement le CF63 qui sort vainqueur de cette rencontre (2-4) et plonge déjà Reims dans le doute. Ce sont pourtant les Rémois qui virent en tête, avec deux buts d'avance, à la pause, grâce à deux penaltys transformés par Kamory Doumbiaet Folarin Balogun, les seuls moments chauds d'un premier acte léger.Les hommes d'Óscar García vont finalement se saborder comme des grands dès le retour des vestiaires : en quatre minutes, ils passent à dix après l'expulsion d'Emmanuel Agbadou (47), coupable d'une faute en tant que dernier défenseur, puis offrent un penalty aux Clermontois, transformé par Kommen Andrić. L'attaquant serbe, recruté cet été, double son compteur dix minutes plus tard d'une tête à bout portantet refroidit Auguste Delaune qui assiste, impuissant, à la déroute de ses joueurs dans les vingt dernières minutes. Muhammed-Cham Saracevic fait passer les Auvergnats en têteavant une malicieuse réalisation de Jérémie Bela… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com