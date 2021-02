Clermont et Nancy haussent le ton, Auxerre s'enlise

Dans l'antichambre, Clermont est déterminé à conserver sa deuxième place et Valenciennes en a fait les frais (4-0). C'était aussi festival sur la pelouse du cancre Châteauroux, qui a volé en éclats sous les coups de boutoir de Mickaël Biron et Nancy (1-4). Pendant ce temps-là, le quatrième Grenoble a été accroché à Niort (1-1) et le cinquième Auxerre a glissé à Rodez (1-0), voyant le Paris FC revenir à égalité de points après avoir conquis D'Ornano (0-2). Dernière chose de la plus haute importance : Pau n'est plus que barragiste après avoir douché le HAC (2-0).

Auxerre 0-1 Rodez

Caen 0-2 Paris FC

Après Toulouse (1-0) la semaine dernière, le RAF continue de faire tomber les gros de ce championnat. Jean-Marc Furlan avait changé et était passé en 4-4-2, ça n'était pas loin de payer dès la quatrième minute mais Gauthier Hein était signalé hors-jeu. Entreprenant face à une AJA brouillonne, les visiteurs ont réussi à faire la différence lorsque Donovan Léon a été trompé à l'entrée des dix dernières minutes par Jordan Leborgne (80). Un compas dans l'oeil.Pascal Dupraz et René Girard ne se seront cette fois pas chauffés depuis le banc, et comme à l'aller (3-1), c'est le second nommé qui a pris le dessus. Gaëtan Laura a ouvert le score sur une action pleine de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com