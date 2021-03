Clermont en chaleur, Toulouse en sueur, Pau en apesanteur

Tous les gros ont gagné, sauf le Tef'.

AC Ajaccio 1-0 Rodez

Amiens 1-1 Auxerre

Un mois tout pile que l'ACA n'avait plus inscrit le moindre pion en championnat, et trois matchs que les Corses n'avaient pas enregistré le moindre point : il a fallu une demi-volée délicieuse de Tony Njiké à l'orée du temps additionnel (90) pour voir Ajaccio briser la malédiction et repousser le RAF au classement. Ouf.C'est une spirale infernale de 530 minutes sans but marqué en Ligue 2 pour Amiens qu'Emmanuel Lomotey a brisé en égalisant en faveur à la demi-heure de jeu sur un centre d'Adama Diakhaby (mais si souvenez-vous : Adama Diakhaby). Avant ça, pour qu'Auxerre (une seule victoire sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues) retrouve des couleurs, il fallait bien que Mickaël Le Bihan redevienne Mickaël Le Bihan, avec cette volée en lulu claquée rapidement (12). De quoi entériner la domination de l'AJA dans le premier quart d'heure et retrouver les filets après sept matchs à rester muet, pour l'ex-meilleur buteur du championnat. Mais cela n'a pas suffi, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com