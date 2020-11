Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Clermont corrige Castres Reuters • 27/11/2020 à 23:32







Clermont corrige Castres par Léo De Garrigues (iDalgo) Les Clermontois ont pris leur temps mais ils ont fini par accélérer brutalement jusqu'à faire craquer le Castres Olympique (14-40) en ouverture de la 10e journée de Top 14. A la 50e minute, ils étaient encore menés d'un petit point (14-13) après une première période hâchée. Paul Jedrasiak puis Kotaro Matsushima ont perforé la défense après qu'un essai de pénalité a été accordé aux visiteurs. Camille Lopez, auteur de 22 points dont un essai en première mi-temps, a confirmé son bon début de saison. Au classement, le CO est 12e tandis que Clermont pointe au 2e rang.