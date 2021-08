Clermont arrache un nul fou à Lyon

Dans la tourmente après deux prestations loin de son standing, l'Olympique Lyonnais se devait une revanche face à Clermont. Mission ratée, malgré une première période quasiment parfaite, un doublé de Moussa Dembélé et un bijou de Paqueta. Mais Clermont est parvenu à déjouer tous les pronostics en revenant au score dans les dix dernières minutes de jeu. Tout va mal à Lyon.

Olympique Lyonnais 3-3 Clermont

Dembélé, 267 jours après

Rennes-Nantes, Arsenal-Chelsea ou même Nice-Marseille... C'est dimanche de derbys dans le football européen. Et pour rester dans le thème, un nouveau venu entre Lyon et Clermont, deux villes distantes de quelques 167 kilomètres. Avec deux dynamiques clairement opposées : deux victoires et la confiance au maximum pour le promu ; un début de saison raté et déjà les premières tensions sur les bords du Rhône. Dans l'obligation de réagir pour effacer les traces de doigts angevins encore bien présentes sur leurs joues, les Rhodaniens ont parfaitement mordu dans la rencontre, s'appuyant sur un doublé de Moussa Dembélé. Avant de retomber dans leurs travers et de concéder le match nul dans les derniers instants.Comment se remettre en confiance après une semaine comme celle que viennent de vivre les Lyonnais ? En attaquant pied au plancher, bien sûr. Une tête d'Aouar juste à côté d'entrée (2), puis un penalty obtenu et transformé par Moussa Dembélé, buteur pour la première fois depuis le 29 novembre dernier contre Reims, et le tour est joué. Lyon montre de l'envie, de l'intensité au pressing, et la qualité technique fait le reste. Malheureusement, Aouar est toujours maladroit au moment de conclure (11). Lire la suite de l'article sur SoFoot.com