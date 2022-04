Clermont arrache un nul contre Angers

Clermont 2-2 Angers

Et le volcan se réveilla.Menés 2-0, dominés par Angers, Clermont s'en est remis à son trio magique Allevinah, Bayo, Dossou pour permettre aux Auvergnats d'arracher le point du nul à domicile (2-2). Éteints, les Clermontois mettent beaucoup plus de rythme après la pause, une fois l'aligot dominical digéré. Longtemps, cette domination reste stérile. Jusqu'à un centre de Dossou pour Allevinah. Si Mandréa détourne la tête du Gabonais, Bayo suit bien et pousse le ballon dans le but. Le CF63 est ensuite récompensé sur une belle action collective : centre de Zedadka, aile de pigeon de Magnin, puis une frappe de Da Cunhapour recoller.Angers a eu Cho. En six minutes le SCO pensait avoir fait le plus dur. Capelle frappe sur le poteau mais Cho est à l'affut. Sur un corner de Fulgini, Billong dévie du dos pour Ogier qui lance dans la profondeur Traoré. Le capitaine angevin bat Djocoet récompense une domination des visiteurs. Mais après la pause, les protégés de Gérard Baticle ont reculé, reculé… Presque de quoi repartir à Angers. Si une expulsion n'arrive jamais au bon moment, celle de Cho (74) a donné un coup de boost aux hommes de Pascal Gastien, qui respirent très légèrement avec deux unités d'avance sur Saint-Étienne, barragiste.Le phase retour du SCO, c'est quelque chose. Et le maintien n'est d'ailleurs toujours pas acquis.