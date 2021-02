Clément Lenglet et le labyrinthe catalan

À côté de la plaque face au PSG la semaine dernière, Clément Lenglet a enchaîné le week-end dernier face à Cadix en concédant le penalty qui a conduit le FC Barcelone à concéder le match nul. L'international français, dont la première partie de saison avait déjà été mitigée, est plus que jamais dans le dur.

Cercle vicieux

L'image interpelle mais elle est criante de vérité. Celle d'un joueur qui traverse une mauvaise passe sans en trouver l'issue. Clément Lenglet, filmé par des supporters, est à l'intérieur de sa voiture, les larmes aux yeux, lui qui vient de coûter la victoire au FC Barcelone. Dans les derniers instants du match face à Cadix ce dimanche, le penalty concédé par le défenseur central à occasionné l'égalisation andalouse (1-1). Quatre jours après la contre-performance subie face au Paris Saint-Germain (1-4), cet ultime incident assombrit un peu plus la période déjà trouble que connaît l'ancien Nancéien.Ce sourire nerveux de Clément Lenglet en dit long sur sa situation actuelle, au moment où Martínez Munuera indique le point de penalty. Sur un centre d'Anthony Lozano, l'ancien Sévillan manque son dégagement et vient taper le pied droit de Rubén Sobrino. Un coup de pied fatal qui condamne le Barça au match nul, à deux minutes du terme de la rencontre devant Cadix. Délaissé en défense, Lenglet se retrouve en première ligne d'un marasme collectif total et dans l'incapacité de réagir. En un an, le colosse est devenu un fantôme, errant sur la pelouse Camp Nou.À l'entame de la saison, le FC Barcelone n'a qu'une seule envie : effacer le traumatisme subi face au Bayern Munich en Ligue des champions (8-2). Un nouvel entraîneur arrive, au même titre que des recrues attendues afin de laver l'affront. Les Catalans, dont Clément Lenglet, débutent idéalement leur campagne mais le rouage coince en octobre. Face au Celta Vigo, l'international (11 sélections, 1 but) est expulsé dès la première mi-temps pour une obstruction grossière sur Denis Suárez. Deux semaines plus tard, il est victime de la malice de Sergio Ramos qu'il accroche (encore) par le maillot pour offrir un penalty au rival madrilène. Comme le scénario d'un film de série Z, il récidive. Des étourdissements notables contre la Juventus, le PSG et deux fois contre le même Cadix donc. Les conséquences sont importantes et plongent doucement le Barça dans une nouvelle saison galère.