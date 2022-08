Clément Grenier : " Avant de m'enterrer, il va en falloir plus que ça "

Arrivé à Majorque en mars dernier, Clément Grenier a déjà laissé sa trace dans le club de l'île des Baléares en inscrivant le but du maintien en Liga lors de l'ultime journée. Avant ça, le milieu de 31 ans a passé huit mois à chercher une nouvelle maison après avoir été remercié par le Stade rennais et boudé par les clubs de notre championnat. À l'aune de cette nouvelle saison, l'ancien Lyonnais a accepté de revenir sur ces derniers mois et sur les grandes lignes de sa carrière.

"J'ai une belle capacité d'adaptation et j'en suis fier. En Liga, il y a des choses à mettre en place pour que je sois performant mais il n'y a pas que la technique comme on veut le faire croire."

Non, je ne suis pas venu pour ça ! Déjà, c'était une opportunité pour moi en mars dernier . Je n'ai jamais choisi mes clubs par rapport à la ville. Je suis surtout venu pour le football. Mais c'est vrai que c'est une chance supplémentaire pour ma famille surtout, de se sentir bien et à l'aise ici. C'est un endroit que je ne connaissais pas du tout avant de signer, donc c'est une belle découverte. J'ai eu la chance de pouvoir un peu visiter et le peu de choses que j'ai pu voir, c'est un pur plaisir.Ça va, franchement ! Ils ont l'accent mais la plupart m'appellent " Clem " ou " Clé ". Ils se sont adaptés. Enfin, c'est surtout à moi de m'adapter en parlant espagnol le plus vite possible. J'ai pu me fondre rapidement dans le moule parce que j'aime réunir, partager, je suis curieux.Mi-mars un joueur s'est blessé et mon ancien agent m'a contacté parce qu'il connaissait le club. Il m'a dit que je les intéressais donc j'ai foncé, sans me poser de questions. C'est la Liga. Il y avait un gros challenge à relever, se maintenir. J'étais prêt pour ça. L'issue a été longue mais je l'apprécie.Oui, tout le monde me le dit depuis très longtemps. J'ai une belle capacité d'adaptation et j'en suis fier. En Liga, il y a des choses à mettre en place pour que je sois performant mais il n'y a pas que la technique comme on veut le faire croire. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont différentes de la Ligue 1.