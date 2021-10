Clément Cotentin : "Je rêve que les supporters de Caen reprennent un tube d'Orelsan"

C'est sans doute l'un des meilleurs documentaires de l'année. Dans Montre jamais ça à personne, disponible sur Amazon Prime Video, Clément Cotentin exploite et explore près de 20 ans d'images qu'il a tournées en suivant son grand frère, un certain Orelsan. Mais même s'ils ont tous les deux grandi dans la passion de Malherbe, c'est Clem qui reste le plus footeux des deux.

Je me souviens de cette interview, il parlait de moi, enfin il disait juste, mais j'étais déjà trop fier, j'étais comme un ouf ! Il s'est remis un peu récemment à suivre Malherbe, mais c'est vrai qu'il a toujours été un peu moins compète que moi. Orel faisait du roller, puis il a commencé à kiffer le basket et il s'y est mis à fond comme il le fait pour pas mal de trucs. Donc voilà, il est plutôt parti vers le roller, un truc un peu moins "compète classique", il s'est un peu écarté des résultats sportifs. Là, il y reprend un peu goût, il est revenu habiter à Caen, donc il se réintéresse à Malherbe. Mais c'est vrai que je suis le foot de façon plus régulière. Je suivais vraiment Caen à fond entre 1998 et 2005 où j'allais à peu près à tous les matchs à domicile, ou alors on se débrouillait avec les potes pour avoir des places gratos. On avait même le site smcaen.net, qu'on appelait pompeusement. Ça me permettait d'aller aux entraînements, interviewer Vincent Planté, Cyrille Watier, Sébastien Mazure, je faisais des comptes-rendus, des billets d'humeur et tout... C'est un peu comme ça que j'ai mis les pieds, sans trop faire exprès, dans le journalisme sportif. Je suis moins maintenant, je suis plus sports américains, NBA, NFL, mais j'ai toujours un œil quand même sur les résultats de Malherbe. Je ne peux pas te réciter les effectifs par cœur, mais quand je ne peux pas regarder les matchs, je regarde tous les résumés, les scores, etc.Ouais,