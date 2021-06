Clément Beaune : "Il faut arrêter de regarder si les joueurs chantent la Marseillaise"

Alors que les débats autour de l'équipe de France déchaînent les passions politiques, nous nous sommes rendus au Quai d'Orsay pour interviewer Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Entre deux vannes adressées sur WhatsApp à ses homologues européens, le ministre défend l'avenir du foot européen, enterre définitivement la Superligue et s'épanche sur sa passion pour l'OM et ses espoirs de voir le club redevenir à nouveau compétitif.

"Oui, on a une boucle WhatsApp de ministres européens et on commence à se taquiner et à s'envoyer des vannes. Sophie Wilmès, la ministre belge des affaires étrangères, est à fond sur le sujet."

J'étais en Italie le jour de l'inauguration de l'Euro et on sentait déjà une très bonne ambiance, ça faisait la Une de tous les journaux. Cet Euro intervient au moment de la réouverture des terrasses et de la levée progressive du couvre-feu, c'est le symbole de la vie qui reprend. D'ailleurs en Italie, l'Euro a accéléré le déconfinement pour que le public puisse revenir dans les stades.C'est un Euro exceptionnel en raison de cet anniversaire et on retrouvera bientôt le format originel de la compétition dans un seul et même pays. Quand cette formule a été pensée, on n'imaginait pas que l'on traverserait une pandémie mais je me dis que ça tombe bien car ça répartit l'enthousiasme des matchs et les efforts sanitaires à mettre en place dans tous les pays européens.Oui, on a une boucle WhatsApp de ministres européens et on commence à se taquiner et à s'envoyer des vannes. Sophie Wilmès, la ministre belge des affaires étrangères, est à fond sur le sujet. On sent que les Belges sont animés par un esprit amical de revanche après leur demi-finale perdue contre les Bleus lors de la Coupe du monde 2018. Pour moi, il n'y a aucun autre moment à part l'Euro, où vous avez des Européens qui se retrouvent autour d'un évènement qui les fait rêver, à Lire la suite de l'article sur SoFoot.com