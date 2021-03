So Foot • 19/03/2021 à 06:00

Clauss toujours, tu m'intéresses

Il y a cinq ans, Jonathan Clauss se levait à 4h du mat' pour mettre dans les boîtes aux lettres des prospectus qu'on fout généralement à la poubelle. Aujourd'hui, l'Alsacien est devenu titulaire indiscutable du Racing Club de Lens. Rarement à l'heure, agitateur de vestiaire, passé par la D6 allemande, ce fondu de choucroute et de tatouages est éjecté du centre de formation de Strasbourg à 18 balais. Le latéral ne voulait plus entendre parler de foot. Il reviendra ce dimanche à la Meinau dans le costume de piston droit de référence en Ligue 1. Portrait d'un galérien par excellence.

Vidéo

"C'était toujours le premier à mettre la musique dans le vestiaire.

6 janvier 2017. Dans le vestiaire du stade René-Fenouillère d'Avranches, Jonathan Clauss dégote une tondeuse. Dans son viseur, une touffe de cheveux, celle de Damien Ott, son entraîneur., rejoue Anthony Beuve, le portier normand.Au bilan, une crête parfaitement cadrée. Une demi-heure plus tôt, le latéral droit, alors en National, récitait sa spéciale, face à Laval (Ligue 2) en 32de finale de Coupe de France. Récupération dans sa partie de terrain, une-deux, accélération sur 70 mètres, deux défenseurs et un gardien dans le vent, puis finition du gauche. De quoi achever les Mayennais (3-1), s'offrir une comparaison avec Messi et des milliers de partages sur les réseaux sociaux., poursuit Anthony Beuve,