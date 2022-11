Clauss, Digne, Mendy : les dommages latéraux de la liste de Didier Deschamps

En laissant sur le carreau Jonathan Clauss, Lucas Digne et Ferland Mendy, à savoir trois latéraux de métier, Didier Deschamps a fait une croix sur son système à pistons qu'il utilisait depuis plus d'un an, mais surtout sur les illusions de ces joueurs qui pensaient mériter leur place au soleil du Qatar.

Ailes coupées

Une vieille croyance populaire laisse entendre qu'aucun gamin ne s'inscrit au foot avec comme rêve de devenir arrière latéral. Ce qui fait scintiller les yeux des gamins, c'est marquer des buts comme un attaquant, distiller des belles passes comme un meneur, exécuter un beau tacle glissé comme un stoppeur ou se détendre pour détourner une frappe dans la lucarne comme un gardien. C'est comme ça, et pendant des années, c'est ainsi qu'on expliquait les difficultés de la formation française à trouver de bons arrières droit ou gauche. Ce temps semblait pourtant révolu avec l'avènement d'un nouveau système de jeu à la mode faisant la part belle aux pistons et l'émergence de joueurs brillants dans les couloirs. Trent Alexander-Arnold, Alphonso Davies, Achraf Hakimi - pour n'en citer que trois - sont ainsi devenus les meilleurs représentants de cette génération de latéraux. Pourtant, au vu de la liste des 25 convoqués au Mondial, la France peut craindre une pénurie à ce poste dans une petite dizaine d'années, car Didier Deschamps a laissé sur la touche la plupart des spécialistes.Au milieu des neuf défenseurs français au Qatar, Theo Hernandez sera donc (sous réserve de changements qui peuvent intervenir jusqu'à la veille du match contre l'Australie) le seul rescapé d'une bande qui avait pour membres Jonathan Clauss, Lucas Digne et Ferland Mendy. Troisqui ont été, selon la version officielle, sacrifiés sur l'autel d'un remaniement tactique., affirmait Didier Deschamps en conférence de presse.(à trois)[...]C'est ainsi qu'on se prive d'un Madrilène champion d'Europe en titre, d'un garçon qui a toujours répondu présent lorsqu'on faisait appel à lui et du chouchou des Lensois et des Marseillais tout en blindant ses rangs de huit défenseurs centraux de formation,