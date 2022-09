Claudio Lotito, le calcio jusque dans la sphère politique

Le fantasque président de la Lazio a été élu sénateur en Molise, le 25 septembre. Malgré son parachutage express dans la petite région du sud de la Botte, Lotito s'est fendu de multiples promesses quant au club phare de la région, le Campobasso Calcio. Quitte à remuer des souvenirs vieux de 35 ans...

" La Lazio doit rendre quelque chose à Campobasso "

Si vous tapez " Molise " dans un moteur de recherche, il est probable que vous tombiez sur le dicton. Comprenez, cette petite région montagneuse coincée entre les Pouilles, le Latium, la Campanie et les Abruzzes n'existe pas. Le trait éminemment ironique traduit un certain mépris pour les 300 000 habitants de ce territoire méconnu. Mais Claudio Lotito n'en a cure. Le président de la Lazio a fait du Molise son fief pour les élections sénatoriales du 25 septembre, représentant l'union du " centre-droit " – de Silvio Berlusconi à Giorgia Meloni. L'opération a été un triomphe, dans la lignée des résultats nationaux : avec 43% des suffrages, Lotito a gagné son pari et siègera au Sénat.Au-delà de son plébiscite, son choix d'implantation a étonné. Le sexagénaire romain, nommé candidat à la va-vite cinq semaines avant le scrutin, n'a en effet pas grand-chose à voir avec la région. Aux procès de parachutage faits par ses détracteurs, Lotito a d'abord utilisé une défense hasardeuse dans un meeting fin août à Campobasso, capitale de la région :Problème, le village qui donne son nom à la sauce délicieuse se trouve en fait dans le Latium... et surtout à 200 bornes du Molise. Tourné en dérision de fait, l'ex-propriétaire de la Salernitana a recentré le débat autour de ce qui marche le mieux dans la Botte : leEt le présidentest allé droit au but. Quelques jours plus tard, il s'est carrément ditpour ramener le Campobasso Calcio. Gravitant entre les Serie C et D, le club phare de la région se trouve alors au bord de la faillite. Racheté par Matt Rizzetta, ex-actionnaire minoritaire italo-américain, Campobasso est depuis reparti en Eccellenza, le cinquième échelon. Un niveau loin des glorieuses années 1980, lors desquelles le club plaçait le Molise sur la carte de Serie B. Jusqu'à ce maudit soir de juillet 1987. Un souvenir ravivé par Lotito, 35 ans après :