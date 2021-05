Claudio Gomes attend toujours son heure à City

Formé au Paris Saint-Germain, Claudio Gomes avait choisi, en 2018, de signer son premier contrat professionnel à Manchester City plutôt qu'à Paris, poussé comme de nombreux autres talents du centre de formation parisien par le flou enrobant le projet du club pour ses jeunes. Depuis, le joueur de 20 ans continue son petit bonhomme de chemin sur les rives de la Mersey, où il évolue surtout avec les U23 en attendant d'être assez mûr pour l'équipe première. À la veille de la demi-finale retour entre "ses" deux clubs, il était plus que jamais l'heure de prendre des nouvelles.

Cheville, progression freinée et changement d'agent

Si le PSG a pour habitude de prendre des buts assassins de ses anciens, qu'il se rassure : mardi soir, il est quand même assez peu probable que Claudio Gomes ne fasse trembler les filets de Keylor Navas. S'il était considéré comme un diamant brut lors de son passage au centre de formation Rouge et Bleu, le natif d'Argenteuil a encore besoin d'être poli avant de prétendre à une première cape en Ligue des Champions avec Manchester City. La marche est haute, forcément, pour ce gamin de l'An 2000 qui a décidé, à 18 piges, de quitter Paris pour rejoindre un club où le poste de milieu défensif qu'il occupe, l'une des pierres angulaires de l'organisation de Pep Guardiola, a été occupé successivement par des pointures comme Fernandinho et Rodri. Cependant, alors qu'il ne compte que très peu d'apparitions dans le groupe professionnel depuis son arrivée (seulement 4, dont une seule en Premier League, cette saison, sur le banc contre Burnley en février), on peut regretter de ne pas avoir vu plus des promesses qu'il laissait entrevoir au plus haut niveau. "observe Lionel Rouxel, son sélectionneur en équipe de France de jeunes de 2015 à 2019.."C'est que sa progression a été freinée depuis janvier 2018, et la décision qu'il a prise de quitter Paris. À l'époque, le club de la capitale applique la punition maison pour les joueurs récalcitrants à apposer leur signature sur un contrat : privé de football. De janvier à juillet, Claudio ne joue pas, et arrive à City avec six mois de disette dans les pattes et une toute nouvelle culture à laquelle s'acclimater. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com