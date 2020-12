Claudio Gentile : "Paolo Rossi est une grande perte pour le football italien"

Champion du monde en 1982 et coéquipier de Paolo Rossi durant trois saisons à la Juve avec qui il a pratiquement tout gagné, Claudio Gentile plonge dans la boîte à souvenirs quelques heures après le décès de Rossi.

Je suis triste, forcément. J'ai beaucoup de souvenirs, avec lui : le Mondial 82, évidemment, mais aussi la Coupe du monde 78 où il fut déjà très important pour la Nazionale. Paolo Rossi est une grande perte, pour le football italien. C'est un exemple, une grande personne et un joueur de tout premier plan qui a remporté le Ballon d'Or.C'était un gars tranquille, intelligent. Nous étions toujours ensemble avec lui, Cabrini, Tardelli... Nous étions un groupe qui, que ce soit en sélection ou à la Juve, nous laisse aujourd'hui à tous de magnifiques souvenirs.Je me souviens qu'il était malade de ne pas réussir à marquer, lors de la première phase du tournoi. Mais d'un côté, c'était normal car nous étions tous encore très marqués de la préparation physique importante qui pesait encore sur nos organismes lors des premiers matchs. On avait encore de l'acide lactique dans les muscles (). Mais ensuite, Paolo s'est déchaîné lors de la phase à élimination directe. Ses trois buts contre le Brésil, et les deux autres contre la Pologne sont là pour en témoigner. Et puis enfin, en finale, c'est encore lui qui ouvre le score contre l'Allemagne. Le souvenir de ce match que j'aurai toujours avec moi, c'est que Paolo Rossi reprend mon centre pour marquer le premier but.