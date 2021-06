Claudio Beauvue : "L'OL est un club grandiose"

Loin des radars médiatiques, Claudio Beauvue a fait son bout de chemin en Espagne. Aujourd'hui au Deportivo La Corogne, en D3 espagnole, le Guadeloupéen de 33 ans revient sur sa saison difficile (17 matchs, 1 buts) et sur l'ensemble de sa carrière. Où il est question d'Eduardo Berizzo, Didier Drogba et Jean-Michel Aulas.

"Une relégation, qui plus est en troisième division, fait mal, mais jamais je n'ai pensé à abandonner le navire. C'est trop facile de partir et de laisser les gens dans la galère."

La fin de saison a été compliquée. Les objectifs de montée fixés en début de saison n'ont pas été atteints et c'est une grosse déception ! Le groupe est dégoûté de ne pas avoir pu participer aux play-offs de promotion. Il va maintenant falloir se retrousser les manches et repartir au boulot.Lorsque l'on voit le Deportivo La Corogne en troisième division, que l'on soit joueur ou spectateur, c'est juste terrible. Une désillusion sportive et humaine ! C'est un énorme club, qui a longtemps joué les premiers rôles en Liga et qui n'est absolument pas à sa place ! Nous tâchons tout de même de préserver les signaux encourageants : les supporters sont toujours avec nous, même en période de Covid, ils continuent de nous soutenir et de nous faire confiance pour faire remonter le club. C'est notre devoir de leur rendre la pareille, et tôt ou tard, le Depor retrouvera son prestige.Je n'ai pas du tout pensé à quitter le club. Évidemment, une relégation, qui plus est en troisième division, fait mal, mais jamais je n'ai pensé à abandonner le navire. C'est trop facile de partir et de laisser les gens dans la galère quand ça ne va plus dans le bon sens. L'objectif, c'est de faire remonter le Deportivo La Corogne le plus rapidement possible. Ça n'a pas fonctionné cette saison et j'en suis le premier navré, mais ça arrivera très vite.