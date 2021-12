Claude Puel mis à pied après la gifle reçue contre Rennes

Le désormais ex-entraîneur de l'ASSE est le premier coach remercié cette saison en Ligue 1.

Ça sentait le roussi.Quelques heures à peine après la claque reçue au Chaudron face à Rennes (0-5), l'AS Saint-Etienne a informé Claude Puel de sa mise à pied, d'après des informations de RMC Sport et du quotidien régional Le Progrès. Nommé manager général de des Verts le 4 octobre 2019, le Cévenol a reçu une lettre l'informant de cette décision après le match, avant un entretien préalable à un licenciement. Puel paye évidemment les mauvais résultats de l'ASSE. Après 17 journées de Ligue 1, les Stéphanois sont bons derniers avec 12 points et n'ont gagné qu'à deux reprises contre 9 défaites et 6 nuls.Et si les Verts ont récemment diminué leur retard (ils pointent à un point de Bordeaux, barragiste, et deux de Clermont, premier non-relégable), Claude Puel n'a pas résisté au naufrage de ce dimanche face à Rennes. Depuis le 22 octobre et la réception chaotique d'Angers, les supporters stéphanois réclamaient la tête du manager général."", rappelait pourtant Puel après le match, visiblement encore motivé : "". Avant de reconnaître que "". Ce qui a peut-être motivé la décision des dirigeants stéphanois.Il aura donc fallu attendre 17 journées de championnat pour voir le premier limogeage. Tout fout le camp.