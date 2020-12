Claude Puel : "L'équipe de 2000 était complètement hors norme"

À l'hiver 1999, l'ancien milieu de terrain faisait ses grands débuts d'entraîneur sur le banc de l'AS Monaco. Seize mois plus tard, il remportait le dernier championnat du siècle à la tête d'une équipe d'esthètes. Retour avec l'actuel coach de l'ASSE sur un début de carrière où rêve et réalité étaient parfois dans le même camp.

"Pour une première saison complète, le ressenti que je pouvais avoir avec cette équipe, je ne l'ai presque jamais retrouvé ensuite. L'accomplissement de l'expression collective d'une équipe avec une multitude de joueurs aussi talentueux et jeunes, c'est un truc de dingue."

Non, pas du tout. J'étais entraîneur adjoint avec Jean-Luc Ettori, Jeannot Petit, Jacques Devismes... J'étais à la préparation physique et je coachais l'équipe réserve. J'ai appris la démission de Jean Tigana par lui-même. Je suis arrivé à l'entraînement, il est sorti du bungalow qu'on avait à l'époque pour me dire qu'il arrêtait, qu'il démissionnait. Et puis, il est parti, sans me donner d'explications. Cinq minutes après, le président Campora est arrivé et nous a réunis avec Henri Biancheriet les membres du staff pour nous annoncer qu'on allait reprendre l'équipe pour le match suivant, à Strasbourg. C'était un intermède pour un match simplement. Campora cherchait un remplaçant à Tigana. C'était match après match, je n'avais pas vocation à reprendre l'équipe et ça s'est finalement étiré jusqu'à la fin de saison. Je crois qu'on était onzième au mois de janvier et on a fini au pied du podium, à un point. Il nous a manqué une victoire à domicile, contre Marseille. Bordeaux nous en a voulu... On était sur une gestion à court terme, je ne m'étais pas du tout projeté. J'arrivais en fin de contrat, je n'avais pas négocié quoi que ce soit. J'avais un contrat d'entraîneur adjoint et je ne savais pas du tout ce qui arriverait en fin de saison. Le prince Albert a voulu que je continue. La décision est surtout venue du palais. Le président Campora, lui, cherchait un nom pour Monaco. On était dans un très grand club et il avait d'autres vues pour entraîner Monaco.