Claude Le Roy : " L'attitude de Lyon est pitoyable "

Les sélections africaines ne pourront pas compter sur leurs internationaux évoluant en Ligue 1, Ligue 2 et National 1 pour les cinquième et sixième journées des qualifications pour la CAN 2022 au Cameroun. Les clubs français ont profité d'une note de la FIFA les autorisant à ne pas les libérer s'ils doivent observer à leur retour dans l'Hexagone une période d'isolement de sept jours, pour adopter une position commune. Claude Le Roy, le sélectionneur du Togo, en veut à la FIFA, à la CAF et aux clubs, notamment à l'OL. Strike !

"Avec l'attitude irresponsable de la FIFA, l'opportunisme des clubs français et la pleutrerie des dirigeants du football africain, il ne fallait pas s'attendre à autre chose."

C'est parfaitement regrettable. C'est un manque de respect total envers l'Afrique, un continent qui a tant apporté au football français. Les clubs français ont des intérêts à défendre, ce que je peux concevoir. Mais la vitesse à laquelle ils ont su s'engouffrer dans la brèche créée par la FIFA est assez incroyable. J'ai entendu dire, pourtant, que certains clubs étaient d'accord pour laisser partir leurs internationaux africains. Et finalement, on leur dit non, presque au dernier moment. Imaginez la déception, la frustration, pour ces joueurs, lesquels, pour certains, s'apprêtaient à disputer des matchs décisifs en vue de la qualification pour la CAN !Encore une fois, la FIFA est pathétique. Sans cette directive, nous n'en serions pas là. Elle privilégie les clubs, sans tenir compte des sélections. Certaines d'entre elles vont être privées de six, sept, huit ou plus de dix joueurs, alors qu'elles vont disputer des matchs décisifs ! Ce n'est pas sérieux. Où est l'équité sportive ? Gianni Infantino, le président de la FIFA, prend des décisions incompréhensibles. Il dit vouloir faire progresser le football africain, mais il fait tout le contraire.Cela vous étonne ? Pas moi ! La CAF était bien trop occupée à s'occuper de la pseudo-élection de Patrice Motsepe, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com