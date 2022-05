Clash de la rédac : pour ou contre les numéros de 1 à 99 sur les maillots ?

Une question, deux points de vue : aujourd'hui, Clément Barbier et Steven Oliveira se chiffonnent sur le choix de la LFP de rendre disponible les numéros de 1 à 99 pour les maillots. Jugeote, mauvaise foi, méchanceté et arguments bien pesés, tous les coups sont permis. Surtout ceux en dessous de la ceinture.

Oui, laissez les joueurs porter le numéro 91

Pour les romantiques - ou les boomers au choix - un numéro de maillot doit être associé à un poste et non à un joueur. Ainsi, l'attaquant de pointe doit porter le 9, le gardien le 1 et le milieu défensif le 6. Et les remplaçants des numéros de 12 à 20. C'est une théorie que je veux bien entendre et qui fonctionne très bien en district. Problème, elle ne peut pas s'appliquer au haut niveau. Déjà car les postes ne veulent plus rien dire et ne sont plus aussi fixes que par le passé, ou alors l'attaquant de soutien devrait donc porter le 9,5. Mais surtout car pour des raisons marketing, il est impossible pour un joueur de changer de numéro à chaque match. Alors oui, certain(e)s d'entre vous vont me dire que l'Ajax l'a bien fait. Cet Ajax romantique dont le meilleur joueur de l'histoire, Johan Cruyff, portait le numéro... 14. Pourtant, je ne crois pas qu'il débutait les matchs sur le banc.Quand les amoureux du ballon rond entendent 14, il y a Johan Cruyff qui va avec. Et ce, pendant encore de longues années puisque l'Ajax Amsterdam - ce club érigé en exemple de romantisme - a décidé de retirer ce numéro qui sera à jamais associé au Hollandais volant. En permettant aux clubs d'utiliser tous les numéros de 1 à 99, ces derniers pourront alors retirer des numéros d'anciens joueurs passés au club comme l'a déjà fait l'AC Milan avec le 3 de Paolo Maldini, l'Inter avec le 4 de Javier Zanetti ou encore Nantes avec le 9 d'Emiliano Sala ou Rennes avec le 29 de Romain Danzé. Des numéros qui seront pour les supporters à jamais associés à un seul joueur.Et puis outre le fait que c'est toujours amusant de voir des numéros improbables derrière un maillot, cela permet de les retenir plus facilement. Pas grand monde se souvient du numéro de Jérémy Ménez à Sochaux ou à Monaco. En revanche, tout le monde sait qu'il portait le 94 à la Roma. Idem avec les numéros 69 de Bixente Lizarazu lors de son deuxième passage au Bayern Munich, 45 de Mario Balotelli à Liverpool ou encore les 70, 80, 92 et 99 de Robinho, Ronaldinho, El Shaarawy et Ronaldo à l'AC Lire la suite de l'article sur SoFoot.com