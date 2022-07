Clash de la rédac : pour ou contre les caméras sur les joueurs ?

Parce qu'il faut bien trouver une raison de s'engueuler à la pause café, Jérémie Baron et Clément Gavard ont décidé de s'empoigner sur l'installation d'une caméra sur le torse de deux joueurs de Cologne lors de l'amical face au Milan ce week-end, une innovation proposant une nouvelle manière de vivre un match de foot. Jugeote, mauvaise foi, méchanceté et arguments bien pesés, tous les coups sont permis dans le débat à venir. Surtout ceux en dessous de la ceinture.

Oui aux caméras à la première personne

Qui n'a jamais rêvé devant cette iconique pub Nike estampillée Guy Ritchie , filmée à la première personne et rythmée par le gros riff des Eagles Of Death Metal ? C'était il y a quatorze ans à quelques mois du championnat d'Europe en Suisse et en Autriche, et le film n'a pas pris une ride. Maintenant, imaginez la même chose avec les technologies de 2022, sans le matraquage de la marque à la virgule et surtout à l'intérieur de la vraie vie ? C'est ce qui nous a été offert, ou presque, samedi dernier. Car il ne s'agit pas de cinéma expérimental ou d'une simulation bancale sur une nouvelle console du futur, mais d'une véritable rencontre de haut niveau comme si vous y étiez. La caméra posée au milieu des tribunes fait souvent perdre beaucoup de notions à certains, qui s'imagineraient réussir tout ce que les acteurs du jeu peuvent rater dans le feu de l'action. Terminé, avec cette énième innovation : pour les plus mesquins ayant depuis longtemps délaissé les terrains pour s'affaler sur leur canapé, il est toujours bon de se rendre compte de la réalité des contacts, de la rapidité des actions et de l'infime laps de temps disponible pour que se fasse la prise de décision des joueurs, lors d'une joute professionnelle. Filmé depuis le torse de Timo Hübers, le bonbon d'Olivier Giroud face à Cologne prend d'ailleurs une dimension encore plus surréaliste. Il y a eu la caméra ciné de la Liga , les replays immersifs utilisés en Angleterre et Espagne ou encore les tirs au but filmés de face en Premier League ou au dernier Euro : sans foncer aveuglement dedans, laissons une chance à la technologie.