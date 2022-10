Clash de la rédac : Pour ou contre le Ballon d'or ?

Parce que ce lundi est un jour spécial Ballon d'or, clash spécial Ballon d'or. À quelques heures du potentiel triomphe de Benzema, Adrien Hémard-Dohain et Léo Tourbe s'affrontent sur un sujet houleux : pour ou contre le Ballon d'or ? Jugeote, mauvaise foi, méchanceté et arguments bien pesés, tous les coups sont permis. Surtout ceux en dessous de la ceinture.

Pour, c'est une récompense historique

On voudrait donc faire la peau à une récompense plus vieille que le championnat d'Europe des nations (1960), et un an plus jeune que la Coupe des clubs champions européens (1955) ? À l'heure où les observateurs du football se plaignent de voir les grands pontes chambouler notre bon vieux sport (Super Ligue, VAR, Mondial à 48), le Ballon d'or reste l'une des références du football, que tout le monde, ou presque, a toujours connu. On peut toujours faire les hypocrites à coups de, mais en fin de compte, ce sont des individualités qui font marcher ce collectif. Alors, oui, certains se voilent la face, se paluchent sur les valeurs du collectif, et disent que Benzema n'est rien sans Modrić, que CR7 n'est rien sans Benzema, que Messi n'est rien sans Iniesta ou Xavi. Mais c'est faux. Sur une saison, il est juste de récompenser le joueur qui a apporté ce plus à un collectif, ce supplément de talent, de technique, de sérénité, de réalisme, de solidité.Évidemment, il est possible de regretter ce système qui met les attaquants sur un piédestal 95% du temps, mais c'est comme ça depuis que les premières vessies de porc ont été frappées. Allez dans la chambre d'un mioche de dix ans et comptez le nombre d'attaquants présents sur les posters. C'est le propre des joueurs offensifs d'attirer toute la lumière. Si le football se gagnait en nombre de contre-attaques stoppées, Ramos serait sûrement au palmarès, et Neuer aussi si c'était le nombre d'arrêts qui déterminait le résultat d'un match. Mais il faut marquer des buts pour triompher. C'est comme ça, c'est la règle. Il ne s'agit pas non plus de dire que le Ballon d'or est le Graal ultime pour un footballeur. Une Coupe du monde ou une Ligue des champions restent plus prestigieuses à soulever.Et puis, certes, c'est une récompense individuelle, mais derrière, cela gratifie un bon paquet d'entités de l'ombre. Demandez aux éducateurs du Grandoli FC de Messi, du CD Nacional de CR7, et bientôt du SC Bron-Terraillon de Benzema s'ils Lire la suite de l'article sur SoFoot.com