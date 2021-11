Clash de la rédac : pour ou contre l'arrivée de Zinédine Zidane sur le banc du PSG ?

Une question, deux points de vue : aujourd'hui, Andrea Chazy et Steven Oliveira s'empoignent sur la possible arrivée de Zinédine Zidane sur le banc du PSG. Jugeote, mauvaise foi, méchanceté et arguments bien pesés, tous les coups sont permis. Surtout ceux en dessous de la ceinture.

Oui, le PSG doit aller chercher Zinédine Zidane

Il sait gagner la Ligue des champions

Il sait gérer des stars et des égos

Un argument pour convaincre Mbappé

Depuis l'arrivée des Qataris à Paris, tout le monde n'a qu'un objectif en tête : la Ligue des champions. Et force est de constater que le PSG n'a jamais été aussi proche de réussir sa mission en atteignant la finale en 2020 et les demies la saison dernière. Alors quoi de mieux que d'aller chercher Zinédine Zidane pour apporter ce petit plus qui permettrait de voir la coupe aux grandes oreilles dans les bras de Marquinhos ? Car le double Z, lui, sait ce que c'est de soulever la C1 puisqu'il est devenu entre 2016 et 2018 le premier entraîneur à remporter trois fois d'affilée la compétition, mais aussi le coach le plus titré de l'histoire (à égalité avec Bob Paisley et Carlo Ancelotti). Deux hommes qui seront dans son rétroviseur s'il débarque sur le banc du PSG. Même si cette fois-ci, Zizou devra faire sans Cristiano Ronaldo.C'est bien connu, le vestiaire du Real Madrid est l'un des plus difficiles à gérer avec une accumulation de stars et d'egos. Et vu les résultats qu'il a obtenu là-bas, c'est un doux euphémisme de dire que Zinédine Zidane a réussi à dompter un vestiaire composé de Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Karim Benzema, Gareth Bale, Luka Modrić, Toni Kroos, Casemiro, Marcelo, Raphaël Varane, Isco ou encore Keylor Navas. Alors ce n'est pas celui du PSG qui va lui faire peur. Mi-strict, mi-copain, ZZ sait qu'il faut faire du social pour diriger une équipe de haut niveau. Alors oui, le PSG ne jouera pas comme Manchester City ou le RC Lens du jour au lendemain, mais au moins ils gagneront des matchs. Puis, le jeu ne pourra pas être pire que celui pratiqué actuellement par les Parisiens. Zizou n'aura qu'à transposer la même méthode que celle employée à Madrid, avec une petite nuance : il devra cette fois répéter que le meilleur joueur du monde, c'est bien Lionel Messi.Tout le monde le savait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com