Clash de la rédac : pour ou contre des matchs de 60 minutes ?

Une question, deux points de vue : aujourd'hui, Clément Gavard et Steven Oliveira se chiffonnent sur la proposition de l'arbitre anglais Mark Clattenburg de réduire la durée des matchs à 60 minutes avec l'arrêt du chronomètre à chaque pause. Jugeote, mauvaise foi, méchanceté et arguments bien pesés, tous les coups sont permis. Surtout ceux en dessous de la ceinture.

Oui, réduire la durée des matchs à 60 minutes est une belle idée !

Sous prétexte que les règles du football ont été inventées il y a plus de 100 ans, il serait impossible de les modifier. Or, si une loi est mal faite, il n'y a rien de mal à la changer. Bien au contraire. Et c'est le cas de cette loi 7 qui porte sur la durée d'un match. Dedans, on peut y lire qu'une rencontre. Pas besoin d'avoir un bac S pour savoir qu'un match dure donc 90 minutes minimum sans compter les arrêts de jeu. Sauf que dans les faits, les spectateurs et téléspectateurs ne voient pas du foot pendant 90 minutes. Mais plutôt pendant 60 minutes. Soit la durée moyenne en temps de jeu effectif d'une rencontre de Ligue 1 depuis 2018 d'après les données du CIES. Un chiffre qui est plus ou moins le même dans les autres ligues européennes. Pendant les 30 autres minutes, le ballon est en dehors des limites du terrain (18,8% du temps en Ligue 1) ou alors un joueur reste au sol après une faute (14,8% du temps). Réduire les matchs à 60 minutes avec un arrêt de chronomètre à chaque interruption de jeu n'aurait donc pas d'impact sur le temps de jeu effectif.En revanche, il permettra d'arrêter de voir un gardien prendre 2 minutes avant d'effectuer son six mètres alors que le match a débuté depuis cinq minutes. Ou alors de voir un joueur se plaindre de crampes, revenir sur le terrain et à nouveau se plaindre de crampes pour faire défiler le chronomètre. Mieux, ceci permettra d'arrêter les polémiques sur les arrêts de jeu qui sont toujours trop longs pour l'équipe qui mène et trop courts pour l'équipe menée. Alors, que Diego Simeone, qui tente de réduire au maximum le temps de jeu effectif à chaque match de Ligue des champions, ne soit pas d'accord avec la proposition de Mark Clattenburg, cela peut s'entendre. Mais que Clément Gavard ne le soit pas, ceci est plus étonnant. Car il suffit de jeter un coup d'œil sur son compte Twitter pour se rendre compte qu'il critique chaque week-end les minutes de temps additionnel. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com