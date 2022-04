Clash de la rédac : l'OM doit-il jouer la C4 à fond ?

Une question, deux points de vue : aujourd'hui, Adrien Hémard et Habib Bensetti s'écharpent sur le rôle à jouer pour l'Olympique de Marseille en Ligue Europa Conférence. Jugeote, mauvaise foi, méchanceté et arguments bien pesés, tous les coups sont permis. Surtout ceux en dessous de la ceinture.

Un trophée européen, ça n'a pas de prix

Un Vélodrome à moitié vide pour un quart de finale de Coupe d'Europe, ça a de quoi foutre le cafard. Et cela va encore donner du grain à moudre à tous les meuniers adeptes du clubisme, prêts à enfariner tout ce qui bouge pour défendre leur club en rabaissant les autres. Mais c'est bien pour l'Olympique de Marseille que c'est le plus regrettable. Car, Ligue Europa Conférence ou Ligue des champions, un quart de finale européen reste un rendez-vous à part dans une saison. Le genre de match qui doit mobiliser tout un stade, toute une ville. Et tout un vestiaire. Oui, l'Olympique de Marseille doit joueur cette C4 sans calculer. Quand bien même il faudrait laisser quelques plumes en championnat.Les mauvaises langues - qu'elles soient marseillaises ou rivales - parlent avec mépris de cette nouvelle Coupe d'Europe, trop rapidement rabaissée au rang de " consolante ". Une insulte pour une compétition qui, en vérité, redonne ses lettres de noblesse à la Coupe d'Europe. Loin de l'hypocrisie d'une Ligue des champions chaque année plus proche d'une Superligue fermée, la Ligue Europa Conférence enchante avec son lot de déplacements plus ou moins exotiques qui forgent les meilleurs souvenirs. Surtout, pour se permettre de dénigrer une compétition en la prenant de haut, il faut d'abord la gagner, histoire de prouver qu'on mérite effectivement mieux. Question de légitimité.Certes, cela reste la troisième Coupe d'Europe. Mais on ne parle pas de l'Intertoto non plus. Fort de son bilan famélique en la matière, le football français ne dirait d'ailleurs pas non à un troisième trophée continental. Preuve de l'intérêt de la compétition : Canal+ et W9 privilégient ce jeudi la diffusion d'OM-PAOK au choc West Ham-Lyon dans la " grande sœur " en C3. D'autant que le Vélodrome le sait mieux que personne : le flacon importe peu. C'est l'ivresse qui prime. À ce titre, les effluves de l'épopée de 2018 en Ligue Europa (pendant laquelle se posait la même question de privilégier le championnat) en embaument encore le Vel, avec le quart de finale contre Leipzig en point d'orgue. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com