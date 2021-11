Clash de la rédac : faut-il applaudir le vice du staff du MHSC ?

Une question, deux points de vue : aujourd'hui, Quentin Ballue et Analie Simon s'empoignent sur la technique révélée par le kiné de Montpellier pour influencer les sanctions arbitrales. Jugeote, mauvaise foi, méchanceté et arguments bien pesés, tous les coups sont permis. Surtout ceux en dessous de la ceinture.

Oui, on s'en sort rarement sans une petite dose de vice

Qu'on évolue dans le meilleur championnat du monde ou en D5 dans le district de Haute-Savoie, le vice fait partie intégrante du milieu du football. Un défenseur qui se roule par terre à la 94pour gagner du temps, un joueur qui va aboyer auprès de l'arbitre pour réclamer un carton (coucou Marco Verratti), un gardien qui met trois plombes pour frapper un six-mètres... Tous les moyens sont bons pour énerver son adversaire, tant que cela ne dépasse pas les limites. Et c'est aussi ça qui fait la différence dans un match. Quand on jette un coup d'œil au palmarès de la Ligue des champions, rares sont les équipes qui n'ont pas de facteur X pour faire basculer un match. Et on ne parle pas de l'attaquant capable de sortir un geste technique invraisemblable pour faire gagner son équipe.Pepe, Busquets ou encore Thomas Müller sont les maîtres en la matière. Et même Lionel Messi. On les aime, on les déteste (très souvent), mais c'est grâce à eux qu'un match peut basculer. Certes, Olivier Megel y va fort dans ses paroles, en répétantde nombreuses fois. Mais il faut parfois être prêt à tout pour gagner un match avant qu'il nous échappe. Et le vice fait partie intégrante du sport. J'entends déjà Quentin monter sur ses grands chevaux en utilisant l'excuse :Eh bien oui, comme ça ils comprendront ainsi que le sport (et même la vie) n'est pas un épisode des Bisounours. Quel défenseur n'a pas arrêté sa course en jouant le hors-jeu pour perturber l'attaquant adverse ? Ou alors levé la main pour inciter l'arbitre de touche à lever son drapeau alors qu'il sait pertinemment qu'il couvre l'attaquant ? Qui n'a pas sorti son répertoire de blagues nulles pour énerver