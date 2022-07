information fournie par So Foot • 18/07/2022 à 06:00

Clara Matéo, la Pépite qui monte chez les Bleues

Titulaire surprise face à la Belgique, Clara Matéo a donné raison à Corinne Diacre en offrant une passe décisive à Griedge Mbock. La joueuse du Paris FC monte en puissance, confirmant une progression régulière depuis l'entame de sa carrière. Une réussite qui s'explique aussi par l'équilibre trouvé dans son double projet, puisqu'elle est ingénieure, en plus d'être une joueuse ingénieuse.

Jody Vangheluwe a fêté ses 25 ans, ce vendredi. Alors avec un peu d'avance, en bonne camarade qu'elle est, Clara Matéo a offert une danse à la latérale belge la veille à Rotherham. Feinte de corps à droite, crochet pied gauche, centre pour Griedge Mbock... Et quatrième passe décisive, sur ses quatre dernières sélections. Titulaire lors des matchs de prépa contre le Cameroun et le Vietnam où elle a brillé par son aisance technique ou sa qualité de projection, la numéro 10 des Bleues a ciré le banc face à l'Italie. Sans broncher.

Le superbe travail de @ClaraMto pour @MGriedge #FiersdetreBleues #FRABEL pic.twitter.com/t1g9bTYZfJ

Récré, action

— Équipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 16, 2022De retour dans le onze pour défier les, la native de Nantes a montré qu'elle était plus qu'un simple joker et a annoncé la couleur au micro de TF1 :François Girard, qui a évolué à ses côtés lors de ses jeunes années à Sainte-Luce-sur-Loire, n'est pas vraiment étonné de la voir répondre de la sorte sur un carré vert."Oh tiens, une fille, ça va être facile, on va vous battre...", se rappelle celui qui a évolué avec Clara jusqu'en U15, en équipe mixte.À l'époque, elle tape la balle dans la cour de… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com