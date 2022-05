Claire Poole (Sport Positive) : " Le football peut faire changer toutes les autres industries "

Début mai, l'ONG britannique Sport Positive dévoilait son premier classement des clubs les plus écologiques de Ligue 1 française. Sa présidente fondatrice, Claire Poole, nous explique comment fonctionne ce championnat dominé par l'Olympique lyonnais, et pourquoi le monde du football peut faire beaucoup pour l'environnement.

Je travaillais depuis déjà huit ou neuf ans sur les questions du changement climatique et du sport. Cela m'a permis d'être très au fait des actions de certains clubs en faveur du développement durable. Et durant les échanges que je pouvais avoir sur ces questions, je me suis rendu compte que je sortais toujours les mêmes exemples de clubs de Premier League, Bundesliga ou Ligue 1 qui opéraient de vraies actions. J'ai eu envie d'avoir une vision plus complète, globale, de tout l'écosystème du football. C'est cette réflexion qui a petit à petit abouti au lancement en 2021 du premier classement Sport Positive Leagues pour la Premier League anglaise. Notre philosophie, c'est le partage d'informations sur ce que font les clubs, pour informer les organisations, mais aussi encourager les clubs moins avancés à copier ceux qui le sont. L'esprit de compétition qui existe dans le sport peut être utile sur ce sujet des efforts pour la durabilité.Le but est de partager facilement les informations : on a fait des recherches, comment on les présente de manière efficace ? Peu de personnes liraient un rapport de 40 pages, en revanche, un classement, c'est ce que les supporters lisent tous les week-ends. Il apparaît que c'est une bonne mécanique pour notre travail, cela instaure une compétition amicale pour traiter une question extrêmement importante. Il est évident que pour les personnes des clubs les moins bien classés, ce n'est pas agréable. Tout le monde, surtout dans le monde du football, a l'esprit de compétition et veut performer. Mais ce qui m'a réconfortée, c'est que nous n'avons pas reçu de retours négatifs des clubs à la suite de ces publications.