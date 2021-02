Civelli : " Est-ce que je suis devenu un expert en pain ? Franchement ouais "

À presque 38 ans, l'ancien défenseur de Marseille et Nice, deux équipes qui s'affrontent ce mercredi, joue encore. Après avoir failli revenir en France à Ajaccio, Renato Civelli a finalement rempilé en Argentine sous le maillot du club d'Huracán. Son après-carrière est déjà assuré. Depuis plus d'un an, le seul type qui a osé embrasser Zlatan dans le cou a ouvert une boulangerie française en plein cœur du quartier cool de Palermo à Buenos Aires. Entre le choix de la bonne farine ou du bon entraîneur à Marseille (Sampaoli ?), entretien avec un mec qui propose de la socca et de la pissaladière.

"Au début, je voulais m'associer avec la franchise Paul. Pour ça, je suis allé à leur siège à Marcq-en-Barœul près de Lille."

J'aimais bien l'idée. À chaque fois que je vais dans un autre pays, je me dis :Au début, je voulais m'associer avec la franchise Paul. Pour ça, je suis allé à leur siège à Marcq-en-Barœul près de Lille. J'ai même pris ma voiture jusqu'au Luxembourg pour voir toute la production. Je suis resté douze heures là-bas ! Finalement, je crois que mon profil - joueur de football - ne leur a pas beaucoup plu. Par la suite, grâce à un ami français qui bosse dans la production de farine ici, j'ai rencontré les gens de Gontran Cherrier qui étaient intéressés par l'Argentine. Ça s'est fait comme ça, un peu par hasard. Je suis associé avec mon frère Luciano et un ami qui vit au Mexique. On doit ouvrir cinq établissements d'ici à décembre 2022. Avec tout le contexte économique, le retour sur investissement va être un peu plus long que prévu, mais ça va. L'idée était de rester proche de la France. Avec ma femme, on a beaucoup hésité à rester vivre là-bas, mais on a finalement choisi l'Argentine. Mes filles vont au lycée français de Buenos Aires. Avec la boulangerie, c'est une excuse en plus pour revenir en France au moins une fois par an.Les farines d'ici s'hydratent moins que les françaises que nous on utilise. La farine française, tu peux l'hydrater jusqu'à 80%. Celles d'ici jusqu'à 60. Le blé est différent. Est-ce que je suis devenu Lire la suite de l'article sur SoFoot.com