City surclasse United dans le derby de Manchester

Beaucoup trop fort pour son adversaire, Manchester City a facilement remporté le derby de Manchester sous le déluge à Old Trafford ce samedi après-midi (0-2) grâce à but contre son camp d'Éric Bailly et un pion de Bernardo Silva. Mais au-delà du score, c'est la faiblesse affichée par les Red Devils qui interroge.

Manchester United 0-2 Manchester City

David de Gea, les miracles ne suffisent pas

CitizensLa statistique d'avant-match avait de quoi susciter un rictus d'incompréhension : Ole Gunnar Solskjær, en sursis sur le banc de Manchester United, était le seul entraîneur à posséder un bilan positif face à Pep Guardiola (quatre succès pour le Norvégien, contre trois pour l'Espagnol et un match nul). Mieux encore, Manchester United restait trois victoires et un nul lors des quatre dernières confrontations en Premier League face à Manchester City. Un accomplissement, combiné à la confiance d'une belle mais trompeuse victoire contre Tottenham la semaine dernière, qui a volé en éclat ce samedi après-midi sur la pelouse trempée d'Old Trafford. Trop forts, lesont mangé les(0-2), renvoyés à leurs doutes. Et la note aurait pu être bien plus salée.Si, en reconduisant le 3-5-2 à l'œuvre contre Tottenham, Solskjær souhaitait assurer le coup derrière, il a oublié un détail : empiler les défenseurs ne suffit pas. Cette dure réalité lui arrive d'ailleurs très vite dans la tronche lorsque le malheureux Éric Bailly, pour ses premières minutes en championnat cette saison, expédie le ballon dans son propre but en taclant de manière hasardeuse sur un centre de João Cancelo. Signe de la febrilité qui habite les, d'autant qu'ils ne parviennent Lire la suite de l'article sur SoFoot.com