City se relance contre Burnley Reuters • 28/11/2020 à 18:13







City se relance contre Burnley par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi Manchester City recevait Burnley pour le compte de la dixième journée de Premier League à l'Etihad Stadium. Les Citizens se sont imposés sur le score de 5-0 sans difficulté grâce à des buts de Mahrez (6', 22', 69'), Benjamin Mendy (41') et Ferran Torres (67') qui enchaîne les bonnes performances. Une victoire importante qui permet aux joueurs de Pep Guardiola de remonter dans la première partie du championnat en huitième position alors que Burnley est au bord de la relégation à la dix-septième place. Les joueurs de Manchester City iront à Porto mardi avant de recevoir Fulham. Burnely recevra Everton le weekend prochain.